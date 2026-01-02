النقل تحسم الجدل: لا نية لزيادة سعر تذكرة المترو والفكة تتوافر بكميات كافية

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا تنفي فيه كل أثير عبر وسائل الإعلام المختلفة عن زيادة قيمة تذكرة المترو فئة 8 جنيه إلى 10 جنيه بسبب عدم توافر الفكة واكدت الوزارة في بيانها على الاتي

1. لم يتم اتخاذ اي قرار خاص بزيادة سعر تذكرة المترو في اي توقيت ولا بأي قيمة

2. زيادة سعر التذاكر يخضع لنظام محكم وخطة شاملة ويتم التصديق عليه من مجلس الوزراء

3. لايوجد اي اتجاه ولانية لرفع اسعار تذاكر المترو

4. تتوافر الفكة بكميات كافية بشبابيك قطع التذاكر بجميع خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT

5.توفر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق وسائل دفع متنوعة في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

( الاشتراكات الشهرية والموسمية- بطاقات المحفظة الإلكترونية-ماكينات بيع التذاكر الالية TVM-تذاكر الرحلة الوحدة - خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر و مكاتب الإشتراكات بالخط الأول والثاني . )