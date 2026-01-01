برلمانية: بناء الوعي والاستثمار في الإنسان أساس حماية الأمن القومي وترشيد الإنفاق العام

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات الراهنة، يعكس إدراك الدولة العميق بأن بناء الإنسان هو حجر الأساس في أي عملية تنمية مستدامة.

وقالت الكسان، في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن الاستثمار في التعليم وتصحيح الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير يمثل أحد أهم أدوات الحفاظ على الأمن القومي، ويُسهم بشكل مباشر في تقليل كلفة المواجهات الفكرية والاجتماعية مستقبلاً، وهو ما ينعكس إيجابيًا على كفاءة استخدام موارد الدولة وترشيد الإنفاق العام.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن تأهيل الكوادر، كما يتم من خلال برامج الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، يحقق عائدًا استراتيجيًا طويل الأمد، مشيرة إلى أن إعداد كوادر واعية ومؤهلة يقلل من الهدر في الموارد، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية بكفاءة أعلى.

وشددت النائبة مرفت الكسان على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين مؤسسات التعليم والدعوة والإعلام، بما يضمن مواجهة التطرف الفكري والإلحاد، وترسيخ منظومة القيم الوطنية، مؤكدة أن الوعي هو خط الدفاع الأول عن الدولة، وأحد أهم محاور التخطيط المالي الرشيد.