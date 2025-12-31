قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تترأس لأول مرة مؤتمر «اتفاقية برشلونة» COP24 وتؤكد ريادتها في حماية البيئة البحرية
الإعـ دام شنقا لعامل أنهى حياة شاب بسبب خلافات مالية في دشنا بـ قنا
رئيس جامعة المنيا: الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة
محافظ المنيا: تقديم الدعم الكامل لتنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم منذ الصغر
أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني.. آفاق وأبعاد
الجولة الحاسمة لانتخابات النواب بالخارج.. المصريون يختتمون التصويت لاختيار 49 نائبًا
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني.. آفاق وأبعاد

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية
عبد الرحمن محمد

عقدت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الأربعاء، ندوة علمية بعنوان: «الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني.. آفاق وأبعاد»، وذلك بحضور أ.د حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، وأ.د محمد عبد العزيز، أستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية العلوم بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر، وأ.د عادل هندي، أستاذ الثقافة الإسلامية المساعد بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، إلى جانب عدد من العلماء والباحثين والمتخصصين والأئمة والوعاظ الوافدين.

وفي هذا السياق، صرّح فضيلة أ.د حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على مواكبة مستجدات العصر، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية التعامل الواعي والرشيد مع هذه الأدوات الحديثة، بما يخدم الخطاب الديني، ويحافظ على ثوابته، ويعزز من قدرته على التأثير الإيجابي في المجتمع.

من جانبه، تناول أ.د محمد عبد العزيز، مفهوم الذكاء الاصطناعي، مستعرضًا تطوراته وتطبيقاته المختلفة، ومناقشًا أبرز التحديات التقنية المرتبطة باستخدامه، فضلًا عن الضوابط الأخلاقية اللازمة عند توظيف هذه التقنيات، لا سيما في المجالات ذات الصلة بالفكر والدين، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة تتطلب حسن التوجيه والانضباط في الاستخدام.

كما تحدث الدكتور عادل هندي، عن حدود الإفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في الخطاب الديني والدعوة والبحث العلمي، مع مناقشة الضوابط الشرعية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات الحديثة، موضحا أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في خلل أو تزييف للنصوص الشرعية إذا أسيء استخدامه، فضلًا عن افتقاده للروح والعاطفة، مؤكدًا أن الداعية يظل العنصر الأهم في نقل القيم وبث المعاني الإنسانية، ومحذرًا من خطورة التبعية الفكرية لهذه الوسائل، وما قد تحمله من محاولات لتوجيه القناعات أو تغييرها، فضلًا عن خطر الكسل المعرفي الناتج عن الاعتماد الكلي على هذه التطبيقات.

وفي مداخلة له، أوضح الدكتور محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام، أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يجب أن ينطلق من تعزيز الحصانة الفكرية، مؤكدًا أنه من المستحيل منع الناس من استخدام هذه التقنيات في ظل الانتشار الواسع والتطور المتسارع، غير أن الواجب هو تقنين استخدامها، ووضع أطر فكرية وعلمية وأخلاقية تحكم توظيفها، بما يضمن الاستفادة منها دون الإضرار بالوعي أو المساس بالثوابت والقيم.

أكاديمية الأزهر العالمية الذكاء الاصطناعي الخطاب الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

مصر للطيران

مصر للطيران للشحن الجوي تطلق برنامج الولاء التحفيزي لوكلاء الشحن لعام 2026

الطيار أحمد عادل رئيس مصر للطيران

رئيس مصر للطيران: شركتنا تمتلك طاقات بشرية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو

صورة لأبطال القوات المسلحة

أبناء القوات المسلحة يحققون المراكز الأولى في البطولات الرياضية الدولية

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد