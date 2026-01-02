تقلبات جوية حادة بداية من اليوم وتحذيرات رسمية للمزارعين

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن فصل الشتاء يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وأن البلاد أصبحت تتأثر بالتغيرات المناخية.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن الانخفاضات الكبير في درجات الحرارة يكون له تأثير على الزراعات، وأن الزراعات في مرحلة مهمة من عمره.

التقلبات الجوية الحادة

وأشار إلى أن التقلبات الجوية الحادة بداية من اليوم، يكون لها تأثير على جميع الزراعات ولذلك ننصح المزارعين بري الأرض خلال هذه الفترة، لآن الري يعيد المحصول لـ قوته مرة آخرى.

وأوضح أن الـ 10 سنوات الأخيرة هناك تغير في الأحوال الجوية، وأن المواطنين تتباع ذلك، وأن مسؤولي الزراعة توجه التحذيرات والمعلومات للمواطنين لمواجهة أي تغيرات بالأحوال الجوية.