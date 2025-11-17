الوطنية للانتخابات: كل مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية تم رصدها والقرار فيها غدًا

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن كل المخالفات في ضوابط الدعاية الانتخابية تم رصدها من قبل الهيئة وسيصدر القرار فيها غدا، مضيفا أن أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية في انتخابات النواب هي محل فحص دقيق وكامل .. ومجلس الهيئة منعقد بصفة مستمرة وسنعلن كل شيء غدا الثلاثاء.

فيما يقدم موقع صدى البلد، بث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أعلن عنه.

وعقدت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، اليوم، مؤتمرا صحفيا الساعة الرابعة عصرا بمقر الهيئة الوطنية، للإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى، وما تم فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه «وصلتنى الأحداث التى وقعت فى بعض الدوائر الإنتخابية التى جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع فى فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهى هيئة مستقلة فى أعمالها وفقا لقانون إنشائها.