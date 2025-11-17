قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انهى حياتها غدرا.. إحالة أوراق حلاق ذبـ.ح طفلة انتقاما من والديها للمفتي

هيئةالمحكمه
هيئةالمحكمه
همت الحسينى

قررت جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية إحالة أوراق حلاق مقيم قرية المستعمرة الغربية مركز الستاموني إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وذلك عقل قيامه بإنهاء حياة طفلة عمرها 9 اعوام  لوجود خلافات فيما بينه وبين أسرة المجني عليها،وحددت جلسة 19 يناير من العام المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد حسام احمد النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد احمد شعبان احمد، والمستشار أحمد عبدالعليم الشحات، والمستشار مصطفى فهيم العدوي وسكرتارية احمد عاشور الدريني ورمضان السيد الديسي في القضية رقم 2663 جنايات مركز الستاموني والمقيدة برقم 986 لسنة 2025  شمال المنصورة.

كان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم"موسى .ز.م"،37 عاما ومقيم قرية المستعمرة الغربية الستاموني إلى محكمة الجنايات المختصة لانه في يوم 20 ابريل عام 2025 قتل المجني عليها الطفلة "ريتاج السعيد فهمي"9 اعوام  عمدًا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها اثناء إحرازه لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين".
وارتكب المتهم جريمته على اثر خلاف سابق فيما بين المتهم واسرة المجني عليها، وما أن نظرها المتهم اثناء خروجها من مسكنها  واندفع اتجاها قاصدًا إزهاق روحها، وحاول قتل والدة المجني عليها  إلا أنه قد لم يتمكن من ذلك 

وشهد والد الطفلة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، بأنه اثناء تواجده بمحل عمله ورد إليه اتصال بمصرع المجني عليها وعلم بقيام المتهم بإزهاق روحها على إثر خلافات سابقة فيما بينهم ومحرر بها المحضر  رقم 9225 لسنة 2024 جنح الستاموني ،نتيجة رغبة المتهم في الارتباط بزوجته والدة المجني عليها

واكدت تحريات ضباط  مباحث مركز الستاموني صحة ارتكاب المتهم للواقعة على إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين أسرة المجني عليها

الدقهلية ستامونى المنصوره محكمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الاهلي

ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

سلسلة هواتف S50

بمواصفات قوية وتصميم أنيق.. فيفو تطلق سلسلة هواتف جديدة إليك مواصفاتها

تحديث OriginOS 6

تحديث OriginOS 6 التجريبي لتلك الهواتف أصبح متاحًا.. إليك كيفية التثبيت

بالصور

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد