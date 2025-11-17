انهى حياتها غدرا.. إحالة أوراق حلاق ذبـ.ح طفلة انتقاما من والديها للمفتي

قررت جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية إحالة أوراق حلاق مقيم قرية المستعمرة الغربية مركز الستاموني إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وذلك عقل قيامه بإنهاء حياة طفلة عمرها 9 اعوام لوجود خلافات فيما بينه وبين أسرة المجني عليها،وحددت جلسة 19 يناير من العام المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد حسام احمد النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد احمد شعبان احمد، والمستشار أحمد عبدالعليم الشحات، والمستشار مصطفى فهيم العدوي وسكرتارية احمد عاشور الدريني ورمضان السيد الديسي في القضية رقم 2663 جنايات مركز الستاموني والمقيدة برقم 986 لسنة 2025 شمال المنصورة.

كان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم"موسى .ز.م"،37 عاما ومقيم قرية المستعمرة الغربية الستاموني إلى محكمة الجنايات المختصة لانه في يوم 20 ابريل عام 2025 قتل المجني عليها الطفلة "ريتاج السعيد فهمي"9 اعوام عمدًا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها اثناء إحرازه لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين".

وارتكب المتهم جريمته على اثر خلاف سابق فيما بين المتهم واسرة المجني عليها، وما أن نظرها المتهم اثناء خروجها من مسكنها واندفع اتجاها قاصدًا إزهاق روحها، وحاول قتل والدة المجني عليها إلا أنه قد لم يتمكن من ذلك

وشهد والد الطفلة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، بأنه اثناء تواجده بمحل عمله ورد إليه اتصال بمصرع المجني عليها وعلم بقيام المتهم بإزهاق روحها على إثر خلافات سابقة فيما بينهم ومحرر بها المحضر رقم 9225 لسنة 2024 جنح الستاموني ،نتيجة رغبة المتهم في الارتباط بزوجته والدة المجني عليها

واكدت تحريات ضباط مباحث مركز الستاموني صحة ارتكاب المتهم للواقعة على إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين أسرة المجني عليها