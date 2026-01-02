تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

قررت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات شهر يناير الحالي، للعاملين في القطاع الخاص والحكومة، في إطار جهود الحكومة لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم في مواعيد مبكرة، وضمان انتظام صرف مرتبات 2026 لجميع الموظفين.

موعد صرف مرتبات يناير 2026

يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2026 لـ العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية اعتباراً من يوم 22 يناير 2025، والمتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 28 يناير 2025.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2026

- صرف مرتبات شهر يناير، يوم 22 من الشهر لـ وزارات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وتصرف مرتبات شهر يناير، اليوم 25 من الشهر لـ وزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

ويكون صرف مرتبات شهر يناير في أيام 26، 27، 28 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

قيمة مرتبات 2026 للدرجات المختلفة

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الممتازة، تتراوح من 12.200 لـ 13.800 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة العالية أو ما يعادلها، تتراوح من 10.200 لـ 11.800 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ درجة مدير عام أو ما يُعادلها، تتراوح من 8700 لـ 10.300 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الأولى أو ما يُعادلها، تتراوح من 8200 لـ 9.800 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الثانية، تتراوح من 7200 لـ 8.500 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الثالثة «التخصصية»، تتراوح من 6.700 لـ 8000 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الرابعة، تتراوح من 6.200 لـ 7300 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة السادسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.