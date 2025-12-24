قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتحذر من الشبورة الصباحية
خدمات

بداية من اليوم.. جدول صرف مرتب شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي

خالد يوسف

يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن موعد صرف مرتب شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، وذلك تزامناً مع إعلان وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025.

موعد صرف مرتب شهر ديسمبر 2025

تبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ العاملين في الدولة اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 30 ديسمبر 2025 الجاري.

أماكن صرف مرتب شهر ديسمبر 2025

وحددت الوزارة أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، وهي كالآتي: 

ـ فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ـ ماكينات الصرف الآلي ATM.

جدول مواعيد صرف مرتب شهر ديسمبر 2025

تصرف مرتبات شهر ديسمبر، بداية من اليوم 24 من الشهر للهيئات الآتية: 

ـ «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر، يوم 25 من الشهر لـ وزارات الآتية: 

ـ «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

ويكون صرف مرتبات شهر ديسمبر في أيام 28، 29، 30 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

قيمة مرتب شهر ديسمبر 2025

ـ مرتب شهر ديسمبر لـ الدرجة الممتازة، تتراوح من 12.200 لـ 13.800 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر لـ الدرجة العالية أو ما يعادلها، تتراوح من 10.200 لـ 11.800 جنيه.

ـ مرتب شهر ديسمبر لـ درجة مدير عام أو ما يُعادلها، تتراوح من 8700 لـ 10.300 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر لـ الدرجة الأولى أو ما يُعادلها، تتراوح من 8200 لـ 9.800 جنيه.

ـ مرتب شهر ديسمبر لـ الدرجة الثانية، تتراوح من 7200 لـ 8.500 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر لـ الدرجة الثالثة «التخصصية»، تتراوح من 6.700 لـ 8000 جنيه.

ـ مرتب شهر ديسمبر لـ الدرجة الرابعة، تتراوح من 6.200 لـ 7300 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر لـ الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.

ـ مرتب شهر ديسمبر لـ الدرجة السادسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.

