بداية من اليوم.. جدول صرف مرتب شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي

يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن موعد صرف مرتب شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، وذلك تزامناً مع إعلان وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025.

موعد صرف مرتب شهر ديسمبر 2025

تبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ العاملين في الدولة اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 30 ديسمبر 2025 الجاري.

أماكن صرف مرتب شهر ديسمبر 2025

وحددت الوزارة أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، وهي كالآتي:

ـ فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ـ ماكينات الصرف الآلي ATM.

جدول مواعيد صرف مرتب شهر ديسمبر 2025

تصرف مرتبات شهر ديسمبر، بداية من اليوم 24 من الشهر للهيئات الآتية:

ـ «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر، يوم 25 من الشهر لـ وزارات الآتية:

ـ «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

ويكون صرف مرتبات شهر ديسمبر في أيام 28، 29، 30 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

قيمة مرتب شهر ديسمبر 2025

ـ مرتب شهر ديسمبر لـ الدرجة الممتازة، تتراوح من 12.200 لـ 13.800 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر لـ الدرجة العالية أو ما يعادلها، تتراوح من 10.200 لـ 11.800 جنيه.

ـ مرتب شهر ديسمبر لـ درجة مدير عام أو ما يُعادلها، تتراوح من 8700 لـ 10.300 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر لـ الدرجة الأولى أو ما يُعادلها، تتراوح من 8200 لـ 9.800 جنيه.

ـ مرتب شهر ديسمبر لـ الدرجة الثانية، تتراوح من 7200 لـ 8.500 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر لـ الدرجة الثالثة «التخصصية»، تتراوح من 6.700 لـ 8000 جنيه.

ـ مرتب شهر ديسمبر لـ الدرجة الرابعة، تتراوح من 6.200 لـ 7300 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر لـ الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.

ـ مرتب شهر ديسمبر لـ الدرجة السادسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.