طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
حكم الاشتغال بالذكر على السبحة أثناء خطبة الجمعة.. عالم بالأزهر: فاعله ارتكب أمرين مكروهين
طالب أنقذ القطر.. تدخل بطولي للطفل مَهد يمنع حادثا وينقذ مئات الأرواح
بثنائية عالمية.. المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025
بالصور.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي غداً
ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز
لقاء سويدان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن الجمهور
مقصية عالمية.. أيوب الكعبي يسجل الهدف الثاني للمغرب في مرمى جزر القمر بافتتاح كأس الأمم الإفريقية
هاني أبو ريدة يجتمع بالمنتخب قبل مواجهة زيمبابوي غداً
قبل نهاية الأسبوع .. جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة
أخبار البلد

قبل نهاية الأسبوع .. جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة

قبل نهاية الأسبوع.. جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة
قبل نهاية الأسبوع.. جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة
عبد الفتاح تركي

جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة .. زاد اهتمام شريحة واسعة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات الماضية بالبحث عن جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، وذلك عقب إعلان وزارة المالية رسميًا مواعيد صرف الرواتب للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، إلى جانب توضيح قيمة المرتبات بعد تطبيق آخر زيادة للحد الأدنى للأجور.

هذا الاهتمام يتزامن مع اقتراب نهاية العام، وارتفاع الالتزامات المعيشية للمواطنين، ما يجعل موعد الصرف وقيمة الراتب من أكثر الموضوعات بحثًا على منصات البحث المختلفة في الوقت الحالي.

صرف الرواتب

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 رسميا

حددت وزارة المالية بشكل واضح موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين في الدولة، إذ تقرر بدء صرف الرواتب ابتداءً من يوم 24 ديسمبر 2025، على أن يستمر الصرف بشكل متدرج حتى يوم 30 من الشهر نفسه، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتخفيف التكدس على أماكن الحصول على المرتبات، وضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يتم من خلال عدة منافذ معتمدة تتيح للعاملين اختيار الأنسب لهم، وتشمل هذه المنافذ فروع البريد المصري المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة، بما يضمن إتاحة الرواتب على مدار اليوم وتقليل الضغط على جهة واحدة فقط.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 حسب الجهات

اعتمدت وزارة المالية جدولًا تفصيليًا لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وفقًا للجهات والوزارات المختلفة، حيث تقرر صرف المرتبات يوم 24 ديسمبر للهيئات الآتية: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل.

رواتب

صرف مرتبات يوم 25 ديسمبر 2025

كما تقرر صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم 25 من الشهر للعاملين في الوزارات والجهات الآتية: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

مواعيد الصرف المتأخرة لبقية العاملين

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يستمر خلال أيام 28 و29 و30 من الشهر، وذلك لجميع العاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة سابقًا، في خطوة تتيح مرونة أكبر للعاملين وتضمن عدم حرمان أي موظف من الحصول على مستحقاته المالية قبل نهاية الشهر.

صرف رواتب الموظفين

قيمة مرتبات شهر ديسمبر بعد آخر زيادة

تزايدت عمليات البحث أيضًا عن قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2025 بعد تطبيق آخر زيادة للحد الأدنى للأجور، حيث جاءت القيم الرسمية للمرتبات وفق الدرجات الوظيفية المختلفة على النحو الآتي.

مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الممتازة تتراوح من 12.200 إلى 13.800 جنيه.
مرتبات شهر ديسمبر للدرجة العالية أو ما يعادلها تتراوح من 10.200 إلى 11.800 جنيه.
مرتبات شهر ديسمبر لدرجة مدير عام أو ما يعادلها تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.
مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الأولى أو ما يعادلها تتراوح من 8.200 إلى 9.800 جنيه.
مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الثانية تتراوح من 7.200 إلى 8.500 جنيه.
مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الثالثة التخصصية تتراوح من 6.700 إلى 8.000 جنيه.
مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الرابعة تتراوح من 6.200 إلى 7.300 جنيه.
مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الخامسة الخدمات المعاونة تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.
مرتبات شهر ديسمبر للدرجة السادسة الخدمات المعاونة تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

أهمية الزيادة الأخيرة للعاملين بالدولة

تمثل الزيادة الأخيرة في المرتبات خطوة مهمة لدعم دخول العاملين بالدولة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحرص وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المالي للموظفين، مع الالتزام بتنفيذ خطة صرف منتظمة تضمن الشفافية والانضباط في مواعيد صرف الرواتب.

رواتب

متابعة مستمرة واهتمام واسع

يستمر اهتمام الموظفين بمتابعة أخبار صرف المرتبات وجداولها التفصيلية، خاصة مع اقتراب موعد الصرف الفعلي، وتتصدر عبارات البحث المتعلقة بمرتبات شهر ديسمبر 2025 محركات البحث، ما يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة لملايين العاملين وأسرهم في مختلف محافظات الجمهورية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

حامد حمدان

حامد حمدان يرفض الرد على اتصالات الزمالك | خاص

جنازة فتاة المنوفية

ضحية لقمة العيش.. تشييع جثمان فتاة توفت في حادث الطريق الصحراوي

جثة - أرشيفية

لكمة في الصدر.. القبض على المتهم بقتل جاره بحلوان

التحقيق في اتهام نقيب الموسيقيين لشخص بسبه على فيسبوك

التحقيق في اتهام نقيب الموسيقيين لشخص بسبه على فيسبوك

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

