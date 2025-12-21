قبل نهاية الأسبوع .. جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة

جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة .. زاد اهتمام شريحة واسعة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات الماضية بالبحث عن جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، وذلك عقب إعلان وزارة المالية رسميًا مواعيد صرف الرواتب للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، إلى جانب توضيح قيمة المرتبات بعد تطبيق آخر زيادة للحد الأدنى للأجور.

هذا الاهتمام يتزامن مع اقتراب نهاية العام، وارتفاع الالتزامات المعيشية للمواطنين، ما يجعل موعد الصرف وقيمة الراتب من أكثر الموضوعات بحثًا على منصات البحث المختلفة في الوقت الحالي.

واقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 رسميا

حددت وزارة المالية بشكل واضح موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين في الدولة، إذ تقرر بدء صرف الرواتب ابتداءً من يوم 24 ديسمبر 2025، على أن يستمر الصرف بشكل متدرج حتى يوم 30 من الشهر نفسه، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتخفيف التكدس على أماكن الحصول على المرتبات، وضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يتم من خلال عدة منافذ معتمدة تتيح للعاملين اختيار الأنسب لهم، وتشمل هذه المنافذ فروع البريد المصري المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة، بما يضمن إتاحة الرواتب على مدار اليوم وتقليل الضغط على جهة واحدة فقط.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 حسب الجهات

اعتمدت وزارة المالية جدولًا تفصيليًا لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وفقًا للجهات والوزارات المختلفة، حيث تقرر صرف المرتبات يوم 24 ديسمبر للهيئات الآتية: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل.

صرف مرتبات يوم 25 ديسمبر 2025

كما تقرر صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم 25 من الشهر للعاملين في الوزارات والجهات الآتية: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

مواعيد الصرف المتأخرة لبقية العاملين

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يستمر خلال أيام 28 و29 و30 من الشهر، وذلك لجميع العاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة سابقًا، في خطوة تتيح مرونة أكبر للعاملين وتضمن عدم حرمان أي موظف من الحصول على مستحقاته المالية قبل نهاية الشهر.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر بعد آخر زيادة

تزايدت عمليات البحث أيضًا عن قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2025 بعد تطبيق آخر زيادة للحد الأدنى للأجور، حيث جاءت القيم الرسمية للمرتبات وفق الدرجات الوظيفية المختلفة على النحو الآتي.

مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الممتازة تتراوح من 12.200 إلى 13.800 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر للدرجة العالية أو ما يعادلها تتراوح من 10.200 إلى 11.800 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر لدرجة مدير عام أو ما يعادلها تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الأولى أو ما يعادلها تتراوح من 8.200 إلى 9.800 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الثانية تتراوح من 7.200 إلى 8.500 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الثالثة التخصصية تتراوح من 6.700 إلى 8.000 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الرابعة تتراوح من 6.200 إلى 7.300 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الخامسة الخدمات المعاونة تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر للدرجة السادسة الخدمات المعاونة تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

أهمية الزيادة الأخيرة للعاملين بالدولة

تمثل الزيادة الأخيرة في المرتبات خطوة مهمة لدعم دخول العاملين بالدولة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحرص وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المالي للموظفين، مع الالتزام بتنفيذ خطة صرف منتظمة تضمن الشفافية والانضباط في مواعيد صرف الرواتب.

متابعة مستمرة واهتمام واسع

يستمر اهتمام الموظفين بمتابعة أخبار صرف المرتبات وجداولها التفصيلية، خاصة مع اقتراب موعد الصرف الفعلي، وتتصدر عبارات البحث المتعلقة بمرتبات شهر ديسمبر 2025 محركات البحث، ما يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة لملايين العاملين وأسرهم في مختلف محافظات الجمهورية.