حقيقة تبكير 3 أشهر.. موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس بعد قرار المالية

تزايدت معدلات بحث الكثير من المواطنين، من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص حول حقيقة تبكير مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس 2026، عقب قرار أحمد كجوك وزير المالية بشأن تبكير صرف مرتبات الأشهر الثلاث الأولى من عام 2026، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد وعيد الفطر المبارك.

تبكير مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس 2026

قرر أحمد كجوك وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات في يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد والفطر المبارك.

وقال الدكتور أحمد هريدى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه عن يناير وفبراير ومارس 2026، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس

وفقا لبيان وزارة المالية، تصرف مرتبات شهر يناير 2026، يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، على أن يستمر الصرف اليدوي لمدة 5 أيام، مع صرف متأخرات شهر ديسمبر في أيام 6 و11 و12 من نفس الشهر.

وأضاف أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من 22 فبراير، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات مارس بدءًا من 18 مارس، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

الحد الأدنى لمرتبات شهر يناير 2026

ـ موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 13.800 جنيه.

ـ موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 11.800 جنيه.

ـ موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 10.300 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 9.800 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 8.500 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 8000 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 7300 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

ـ موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

جدول صرف مرتبات يناير 2026

ـ مرتبات شهر يناير تصرف يوم الخميس 22 يناير لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ـ يستكمل الصرف يوم 25 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- تصرف مرتبات شهر يناير 2026 في أيام 26، 27، 28من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.