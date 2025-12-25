قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
مصرع شخص سقط خلال محاولة تسلق حواجز محطة مترو شبرا الخيمة
دعاء ليلة الجمعة الأولى من رجب.. ردد 80 دعوة مستجابة تقضي الحوائج وتُبدل أحزانك أفراحاً
القاضي أحمد بنداري يدعو المصريين بالخارج للتصويت بانتخابات النواب واغتنام الساعات المتبقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

حقيقة تبكير 3 أشهر.. موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس بعد قرار المالية

خالد يوسف

تزايدت معدلات بحث الكثير من المواطنين، من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص حول حقيقة تبكير مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس 2026، عقب قرار أحمد كجوك وزير المالية بشأن تبكير صرف مرتبات الأشهر الثلاث الأولى من عام 2026، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد وعيد الفطر المبارك.

تبكير مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس 2026

قرر أحمد كجوك وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات في يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد والفطر المبارك.

وقال الدكتور أحمد هريدى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه عن يناير وفبراير ومارس 2026، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس

وفقا لبيان وزارة المالية، تصرف مرتبات شهر يناير 2026، يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، على أن يستمر الصرف اليدوي لمدة 5 أيام، مع صرف متأخرات شهر ديسمبر في أيام 6 و11 و12 من نفس الشهر.

وأضاف أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من 22 فبراير، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات مارس بدءًا من 18 مارس، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

الحد الأدنى لمرتبات شهر يناير 2026

ـ موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 13.800 جنيه.

ـ موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 11.800 جنيه.

ـ موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 10.300 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 9.800 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 8.500 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 8000 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 7300 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

ـ موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

جدول صرف مرتبات يناير 2026

ـ مرتبات شهر يناير تصرف يوم الخميس 22 يناير لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ـ يستكمل الصرف يوم 25 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- تصرف مرتبات شهر يناير 2026 في أيام 26، 27، 28من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

حقيقة تبكير 3 أشهر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس قرار المالية القطاعين الحكومي والخاص بكير مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

الشرطة السويدية

الشرطة السويدية: وقوع إصابات بعد حادث خطير في مدينة بودين

الدعم السريع

شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يرحب بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في الصومال

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

نهال عنبر: حاولت الصلح بين ابني وزوجته قبل الطلاق

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

