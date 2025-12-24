قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدءًا من يناير2026.. قرار حكومي بتبكير صرف المرتبات لمدة 3 شهور

رشا عوني

بشرى سارة زفتها الحكومة للموظفين والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد وعيد الفطر 2026، حيث تم الإعلان رسمياً عن تبكير صرف المرتبات في أول ثلاثة أشهر في العام الجديد2026.

قرار وزير المالية

قرر أحمد كجوك وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات فى يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٦، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد والفطر المبارك.

وزير المالية: تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر
جدول صرف المرتبات 2026

كما قال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه تم تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٦، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وجاء جدول صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس كما يلي: 

 

  • سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير، والمتأخرات أيام ٦، ١١، ١٢ من الشهر نفسه
  •  صرف مرتبات فبراير بدءًا من ٢٢ فبراير، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه
  • صرف مرتبات مارس بدءًا من ١٨ مارس، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه 

وبعد قرار وزير المالية بتبكير صرف المرتبات مع بداية العام الجديد، يتم بذلك صرف مرتبات يناير2026 يوم 22 يناير بدلاً من يوم 24 لكل الموظفين والعاملين بالجهات والهيئات الإدارية بالدولة.

وسيتم صرف المرتبات للعاملين في الهيئات التالية: "مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين، القوى العاملة، الإسكان، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل".
 

متى يتم صرف مرتبات شهر يناير 2026 في مصر؟.. وزارة المالية تكشف التفاصيل كاملة - خبر صح
متى يتم صرف رواتب شهر يناير 2025؟


من المقرر أن تبدأ الوزارة في صرف المرتبات عبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري اعتبارًا من يوم الأربعاء 22 يناير 2025، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام.

وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة.

 

أماكن صرف مرتبات يناير 2025
 

يمكن صرف المرتبات عبر العديد من الأماكن المتاحة، مثل:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- فروع البنوك المختلفة.
- مكاتب البريد المصري.

