محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، المعرض الدائم للسلع الغذائية المقام أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، حيث اطمأن على حالة السلع المعروضة ومستوى الأسعار، مؤكداً أن تحويل المعرض إلى سوق دائم جاء استجابة لاحتياجات المواطنين، ولتوفير السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، بالتنسيق الكامل مع وزارة التموين.

السوق يضم أكثر من 13 جناح توفر منتجات بأسعار تنافسية

وأوضح المحافظ أن المعرض، يضم سوق دائم لبيع الأسماك بأسعار تنافسية متميزة، ويضم السوق أكثر من 13 جناح توفر منتجات بأسعار تنافسية تقل في كثير منها بنسبة تزيد عن 20%، إضافة إلى تخفيضات على الخضراوات والفاكهة واللحوم، فضلاً عن توافر منتجات منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وجود تخفيضات على أنواع البيض الأبيض والأحمر بسعر 100 جنيه

كما أكد على وجود تخفيضات على أنواع البيض الأبيض والأحمر بسعر 100 جنيه للطبق، مع إتاحة أسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وخفض الأسعار في الأسواق التقليدية.

يذكر، أنه يشرف على السوق بشارع قناة السويس الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق ونوابه، مع متابعة مستمرة للأسعار وحركة البيع من علي حسن وكيل وزارة التموين، محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

محافظ الدقهلية، يتفقد منطقة الدراسات بالمنصورة

و تفقد محافظ الدقهلية، أيضاً منطقة الدراسات بالمنصورة، حيث شدد على ضرورة استمرار تكثيف أعمال رفع القمامة فوراً وتحسين مستوى النظافة العامة، إلى جانب رفع الإشغالات، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات .