الدقهلية: متابعة أداء الوحدات المحلية في منظومة النظافة على مستوى المحافظة

أكّد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعة أعمال تقييم الأداء للوحدات المحلية، في منظومة النظافة على مستوى مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وجاء هذا التأكيد حرصًا على الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري اللائق للمدن والأحياء والقرى في ربوع المحافظة، والمتابعة المستمرة لحفاظ على المظهر الحضاري .

ضرورة استمرار العمل لتحسين مستوى الخدمات

وشدد المحافظ ، على ضرورة استمرار العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها خدمات النظافة، مع المتابعة اليومية المستمرة، كما أكد على ضرورة رفع أي تجمعات أو تراكمات للقمامة من الشوارع بشكل فوري ومستمر، ومنع تراكم المخلفات في شوارع مختلف الأحياء والمدن والقرى.

جهود الوحدات المحلية في تحسين خدمات النظافة على مستوى المراكز والمدن

و كلف “مرزوق،” اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة جهود الوحدات المحلية في تحسين خدمات النظافة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.

وتقوم لجنة مشرفة برئاسة محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بمتابعة أعمال منظومة النظافة ورفع التراكمات، وتقليم وتهذيب الأشجار، ودهان الجزر الوسطى وغسل الأرصفة، وصيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة، والتأكد من كفاءة عمل بالوعات صرف الأمطار، وكنس ورفع الأتربة من الشوراع الرئيسيه ومداخل القرى.

رفع 870 طنًا من المخلفات البلدية، و230 طنًا من مخلفات الهدم والبناء

وقد أسفرت هذه الجهود عن رفع 870 طنًا من المخلفات البلدية، و230 طنًا من مخلفات الهدم والبناء في مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تحسين الصورة البصرية في نطاق قرى مركز المنصورة ومدينة الكردي، وأحياء شرق وغرب المنصورة.