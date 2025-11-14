آثار خنق بالرقبة.. مصرع شاب في ظروف غامضة بالدقهلية

لقى شاب مصرعه شنقا بإحدى قرى الدقهلية.

آثار خنق بالرقبة أودت بحياة شاب

تلقت مديرية امن الدقهليه اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل منزله بقريه طنامل التابعه لمركز اجا، حيث عثر على جثته وبها آثار خنق بالرقبة.



جهود مكثفة لكشف غموض مصرع شاب

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين مصرع مهند ابراهيم رمضان 15عاما، حيث وجدت اثار خنق بالرقبه في ظروف غامضة.

فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف غموض الحادث وهل به شبهة جنائية من عدمه وتم نقل الجثه الى مستشفى اجا .

وتحرر عن ذلك

المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.