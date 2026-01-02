قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

رالي داكار السعودية 2026 ينطلق غدا بمشاركة 812 متسابقا ومسار يمتد عبر 7 مناطق

رالي داكار
رالي داكار
صبري طلبه

تستعد المملكة العربية السعودية لبدء فصل جديد من فصول التحدي العالمي في رياضة المحركات، مع انطلاق منافسات رالي داكار 2026 يوم السبت 3 يناير 2026.

ويقام الرالي تحت مظلة وزارة الرياضة، وبإشراف تنظيمي من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في استمرار لمسيرة الاستضافة السعودية لهذا الحدث للمرة السابعة على التوالي.

رالي داكار

رالي داكار السعودية 2026 ومشاركة دولية واسعة 

تشهد نسخة هذا العام حضورًا لافتًا من مختلف دول العالم، حيث يشارك نحو 812 متسابقا يمثلون 69 جنسية، يتنافسون عبر مئات المركبات في واحدة من أكثر البطولات تطلبًا على مستوى رياضة المحركات.

ويتوزع المتنافسون على 6 فئات رئيسية، في سباق يمتد عبر مسافات طويلة تتطلب قدرًا عاليًا من الجاهزية البدنية والفنية، ضمن مسار إجمالي يقترب من 8 آلاف كيلومتر.

رالي داكار السعودية 2026 ومسارات متنوعة 

يمتد رالي داكار 2026 عبر جغرافيا سعودية غنية بالتنوع الطبيعي، حيث ينطلق من مدينة ينبع المطلة على ساحل البحر الأحمر، قبل أن يشق طريقه عبر مناطق متعددة تشمل العلا، وحائل، والعاصمة الرياض، إضافة إلى وادي الدواسر وبيشة والحناكية.

ويمنح هذا التنوع في المسارات الرالي طابعًا استثنائيًا، ويضع المتسابقين أمام تحديات مختلفة بين الرمال والصحاري والطرق المفتوحة، وصولًا إلى خط الختام في ينبع منتصف يناير.

مراحل تحدي رالي داكار 2026

يبدأ السباق والمرحلة الاستعراضية السبت 3 يناير في ينبع لمسافة 98 كم، بينما يبدأ يوم الأحد 4 يناير بالمرحلة الأولى التي تمتد من ينبع لمسافة 518 كيلومترًا، منها 305 كيلومترات مخصصة للمرحلة الخاصة التي تحدد الأداء التنافسي.

وفي اليوم التالي، تنطلق المرحلة الثانية من ينبع إلى العُلا، بطول 504 كيلومترات، مع 400 كيلومتر ضمن المرحلة الخاصة، في مسار يتطلب تركيزًا عاليًا ومهارات ملاحة دقيقة.

وتستمر المنافسات يوم الثلاثاء 6 يناير بالمرحلة الثالثة بين العُلا والعُلا، لمسافة إجمالية 666 كيلومترًا، منها 422 كيلومترًا في المرحلة الخاصة، قبل الانتقال يوم الأربعاء 7 يناير إلى المرحلة الرابعة من العُلا نحو مخيم المبيت، بطول 526 كيلومترًا، و451 كيلومترًا.

ويشهد الخميس 8 يناير المرحلة الخامسة من مخيم المبيت إلى حائل، لمسافة 428 كيلومترًا، مع 372 كيلومترًا في المرحلة الخاصة، تليها المرحلة السادسة يوم الجمعة 9 يناير بين حائل والرياض، لمسافة إجمالية تصل إلى 920 كيلومترًا، منها 331 كيلومترًا في القسم الخاص.

بعد ذلك يمنح الرالي يوم السبت 10 يناير للراحة في الرياض، لإتاحة فرصة للفرق لاستعادة الأنفاس وإجراء الصيانة اللازمة، ويستأنف السباق يوم الأحد 11 يناير بالمرحلة السابعة من الرياض إلى وادي الدواسر، لمسافة 876 كيلومترًا، منها 462 كيلومترًا مرحلة خاصة، ثم المرحلة الثامنة في 12 يناير داخل وادي الدواسر لمسافة 717 كيلومترًا، مع 481 كيلومترًا في المرحلة الخاصة.

وفي اليوم التالي، 13 يناير، يمتد السباق من وادي الدواسر إلى مخيم المبيت لمسافة 531 كيلومترًا، منها 410 كيلومترات مرحلة خاصة، بينما تشهد المراحل الأخيرة تصاعدًا في الصعوبة، إذ تتجه المرحلة العاشرة يوم 14 يناير من مخيم المبيت إلى بيشة لمسافة 469 كيلومترًا، مع 421 كيلومترًا مرحلة خاصة.

تليها المرحلة الحادية عشر من بيشة إلى الحناكية بطول 882 كيلومترًا، منها 347 كيلومترًا ضمن المرحلة الخاصة، وفي المرحلة الثانية عشر يوم 16 يناير، يعود الرالي من الحناكية إلى ينبع لمسافة 718 كيلومترًا، مع 310 كيلومترات مرحلة خاصة.

ويختتم السباق يوم السبت 17 يناير بمرحلة قصيرة حول ينبع، بطول 141 كيلومترًا، تشمل 105 كيلومترات من المسافة الخاصة، لتسدل الستار على نسخة جديدة ستكون مليئة بالتحديات والإثارة.

