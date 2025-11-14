محافظ الدقهلية: جهود مكثفة لمواجهة الشتاء والتعامل مع الأمطار

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على استمرار تكثيف استعدادات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار، ومواجهة التغيرات المناخية والظواهر الجوية غير المعتادة خلال فصل الشتاء، كما أمر بالتأكد من تنظيف وتسليك بالوعات وغرف الصرف في جميع المدن والأحياء لمنع تجمعات المياه، والتحقق من جاهزية سيارات شفط ومكافحة الأمطار.

محافظ الدقهلية يوجه رؤساء الوحدات المحليه بالتعامل مع الامطار

ووجّه محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وضمان جاهزية المعدات وفرق العمل، والتحقق من سلامة أعمدة الإنارة والعوازل الكهربائية، كما أمر باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لحماية أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مع التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة التعامل مع أي تجمعات مياه.

ضرورة التنسيق الدائم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

وأكد على ضرورة التنسيق الدائم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بالأحياء والمراكز، ومتابعة أي بلاغات عبر غرف العمليات التابعة لشركة مياه الشرب للتعامل السريع معها.