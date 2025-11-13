قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
موجة تقلبات جوية مفاجئة.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا
مصر وتركيا تؤكدان دعم حل الدولتين وتوحيد الصف الفلسطيني وبحث تنفيذ آليات التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية: رفع الوعي وتفعيل المبادرات الداعمة لصحة المواطنين
"الوزراء" يستعرض ملامح المدن المستدامة في ظل التحديات البيئية والتحولات الحضرية
حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن الترميم الرقمي
جامعة أسوان تشارك في مبادرة صحّح مفاهيمك لنشر الوعي
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إرهاب المستوطنين لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني
قافلة "زاد العزة" الـ 72 تدخل إلى قطاع غزة
البورصة تختتم الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات
الدقهلية: تحرير 19 محضرا في حملة رقابية وتفتيشية على مخابز بالمحافظة

همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، لجنة التفتيش برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ  أن هذه اللجان تأتي استجابة لشكاوي المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيراً إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وقامت الحملة التفتيشية، بالمرور على المخابز بالأماكن التالية: مركز ومدينة محلة الدمنة، كفر القباب وكفر ابو ناصر ونجير بدكرنس، بساط كرم الدين بشربين، قرية بدواي بمركز المنصورة.

 وأسفرت الحملة عن تحرير 19محضرا، شملت نقص وزن يتراوح من 9-29جرام، ومخالفات تصرف في الدقيق باجمالي 1393شيكارة، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة، وعدم وجود سجل، وعدم إعطاء بون .

الدقهلية محافظة حملة المحافظ

