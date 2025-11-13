مصرع شحص إثر إصابته بالرأس بإحدى قرى الدقهلية

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بالرأس اصابات خطيرة أودت بحياته باحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص به إصابات خطيرة بالرأس بمنطقة كوبري المرور " المصرف" بالسنبلاوين حيث اصيب بغيبوبة نتيجة إصابة بالرأس.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين أن الشخص يدعى السعيد الشبراوي السعيد محمد 70 عاما مقيم الكمال بتمي الأمديد وأصيب بنزيف بالمخ إثر " خبطة بالرأس"، وتم نقله لمستشفى السنبلاوين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.



فيما تكثف المباحث من جهودها لبيان ما كانت الوفاه جنائيه من عدمها.