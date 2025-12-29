قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

الأعلى للثقافة والقومي لثقافة الطفل خلال 2025.. عام من العمل المعرفي وبناء الوعي ودعم الإبداع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

واصل المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، خلال عام 2025 أداء دوره المحوري كأحد أهم المنصات الفكرية والثقافية في مصر، من خلال تنفيذ حزمة واسعة من البرامج النوعية التي استهدفت دعم الإبداع، وبناء الوعي المجتمعي، وتعزيز الهوية الوطنية، مع تركيز واضح على مواكبة

التحولات التكنولوجية والتحول الرقمي في المجال الثقافي.

وجاء نشاط إدارات المجلس ولجانه وشُعبه متنوعًا ومكثفًا، جامعًا بين القضايا الفكرية والأدبية من جهة، وموضوعات الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، بما يعكس توجهًا مؤسسيًا لتحديث أدوات العمل الثقافي وتوسيع دوائره والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

نشاط فكري وثقافي متنوع ومنتظم

شهدت اللجان والشُعب الثقافية بالمجلس تقديم محتوى معرفي منتظم عبر المنصات الرقمية، حيث تم بث أكثر من 70 حلقة من سلسلة شعرية تناولت تجارب شعراء من مصر والعالم العربي، إلى جانب تقديم أكثر من 40 حلقة توعوية في المجال القانوني، أسهمت في نشر الوعي القانوني وربط الثقافة بالقضايا الحياتية اليومية.

كما نظم المجلس نحو 10 حلقات ومحاضرات متخصصة في مجالات الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي، في إطار مسار يهدف إلى رفع الوعي بالتقنيات الحديثة وتأثيرها على الإبداع والمجتمع، ومناقشة التحديات والفرص التي تفرضها الثورة الرقمية على الحقول الثقافية والفنية.

وشمل النشاط إطلاق وإعلان نتائج خمس مسابقات كبرى في مجالات الشعر، والدراسات النقدية، والتصوير الفوتوغرافي، والبيئة، والسينما، إلى جانب تنظيم فعاليات نوعية تضمنت الاحتفال بيوم مخصص للثقافة، وعقد مؤتمرات دولية، وإحياء ذكريات رموز الإبداع المصري، وتنظيم موائد مستديرة لمناقشة قضايا مجتمعية وتشريعية ذات صلة بالشأن الثقافي.

تمكين الشباب وتحقيق العدالة الثقافية

وفي إطار دعم الشباب، نفذ المجلس دورة جديدة من مبادرة تدريبية وتثقيفية مكثفة، وفرت منصة لتأهيل الشباب من خلال محاضرات ولقاءات فكرية وفنية، إلى جانب ورش عملية في مجالات المسرح، والتمثيل، والتصوير السينمائي، والإخراج الفني، بما أسهم في صقل مهارات المشاركين وفتح آفاق جديدة أمامهم في المجالات الإبداعية.

كما واصل المجلس جهوده لتحقيق العدالة الثقافية ودعم المواهب الشابة، من خلال تنظيم خمسة ملتقيات ثقافية كبرى في المحافظات الحدودية، وإطلاق مسابقة صيفية لشباب الجامعات شملت ستة مجالات متنوعة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وشمل النشاط كذلك إعلان جوائز الدولة بفروعها المختلفة، والاحتفال بالفائزين في مسابقات أدبية موجهة للشباب، واستضافة ملتقيات للتكريم الثقافي، وتنظيم ندوات لمناقشة أعمال الحاصلين على منح التفرغ، إلى جانب تنفيذ مسابقة للتصوير الفوتوغرافي.

رعاية النشء وبناء القدرات

وفي مجال رعاية النشء، استمرت برامج اكتشاف ودعم المواهب الصغيرة من خلال لقاءات دورية وورش تدريبية متخصصة، وإدماج أنشطة موجهة للأطفال ضمن الفعاليات الثقافية الموسمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وبرز نشاط ثقافة الطفل عبر تسيير أكثر من 15 قافلة ثقافية إلى المحافظات، وتنظيم مسابقات شارك فيها آلاف الأطفال في مجالات متعددة، إلى جانب إقامة ملتقيات للعرائس والفنون الشعبية، وتنفيذ مبادرات لدمج الأطفال من ذوي الهمم، والمشاركة في المناسبات القومية والدولية.

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، نفذ المجلس برامج تدريبية في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الحاسب الآلي، استفاد منها مئات المتدربين، إلى جانب إطلاق مبادرات لتنمية المهارات الإبداعية، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الثقافي، وتنمية قدرات القيادات الثقافية، بما ساهم في تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الثقافية.

المركز القومي لثقافة الطفل: استثمار في المستقبل

من جانبه، نفذ المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، خلال عام 2025 نشاطًا مكثفًا استهدف الأطفال في مختلف المحافظات، معتمدًا على القوافل الثقافية، والمسابقات، والفعاليات الفنية، بما أسهم في اكتشاف المواهب وترسيخ القيم الثقافية والهوية الوطنية لدى النشء.

وشهد العام تسيير أكثر من 15 قافلة ثقافية ضمن برنامج «عيالنا» إلى عدد من المحافظات، قدمت أنشطة وورشًا فنية وعروضًا تفاعلية للأطفال في المدارس ومراكز الشباب والقرى. كما نظم المركز مسابقات كبرى لاكتشاف الموهوبين، شارك فيها آلاف الأطفال، حيث بلغ عدد المشاركين في مسابقة «الطفل الموهوب» 1688 طفلًا، وشارك 240 طفلًا في مسابقة «الإعلامي الصغير»، و300 طفل في مسابقة «الموسيقار الصغير»، و401 طفل في مسابقة «أنا وأفريقيا».

وتضمن النشاط الاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشاء الحديقة الثقافية، وتنظيم الدورة السابعة من ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية، وإقامة ليالي «أهلاً رمضان» المخصصة للأطفال. كما أطلق المركز مبادرات نوعية بالتعاون مع جهات وطنية لاكتشاف المواهب وتصحيح المفاهيم، مع اهتمام خاص بدمج الأطفال من ذوي الهمم، والتفاعل مع المناسبات القومية والدولية، بما يعزز بناء وعي الطفل المصري وترسيخ انتمائه الثقافي.
 

