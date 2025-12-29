قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المؤسسات الفنية بوزارة الثقافة: 2025 عام استثنائي من الإنتاج والإبداع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

شهد عام 2025 نشاطًا مكثفًا وغير مسبوق لمؤسسات وزارة الثقافة المعنية بالفنون المسرحية والاستعراضية والسينمائية، حيث عكست النتائج المتحققة حالة من الزخم الإبداعي والانتشار الجماهيري، ورسخت مكانة مصر كقوة فنية وثقافية فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

البيت الفني للمسرح: ذروة التوهج للمسرح المصري

اختتم البيت الفني للمسرح عام 2025 محققًا حصادًا إبداعيًا لافتًا، جسّد ذروة التوهج للمسرح المصري، حيث لم يكن العام مجرد موسم فني عابر، بل ملحمة من العمل المتواصل تُرجمت إلى تقديم 25 عرضًا مسرحيًا، ما بين إنتاج جديد وإعادة إنتاج، بلغ إجمالي ليالي عرضها نحو 1100 ليلة بالقاهرة والمحافظات.

وخلال العام، تم إنتاج 12 عرضًا مسرحيًا جديدًا، نجحت في جذب الجمهور وحققت 465 ليلة عرض رُفعت خلالها لافتة «كامل العدد»، بالتوازي مع إعادة تقديم 13 عرضًا مسرحيًا من الأعمال الناجحة التي واصلت حضورها الجماهيري لأكثر من 400 ليلة عرض.

وفي إطار الدور المجتمعي للمسرح، نفّذ البيت الفني للمسرح مشروع «المواجهة والتجوال»، الذي قدم 235 ليلة عرض تجوال داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بـ15 محافظة، شملت بورسعيد، الدقهلية، البحر الأحمر، المنوفية، أسيوط، قنا، البحيرة، الفيوم، المنيا، الغربية، شمال وجنوب سيناء، دمياط، الشرقية، وكفر الشيخ، واستفاد من هذه العروض أكثر من مليون مواطن.

وعلى الصعيد الدولي، سجل البيت الفني للمسرح حضورًا بارزًا، من خلال مشاركة عرض «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني في افتتاح أيام قرطاج المسرحية بتونس، كما حصد عرض «ذات والرداء الأحمر» أربع جوائز بمهرجان القاهرة الدولي لمسرح الطفل العربي. محليًا، فازت عدة عروض بجوائز كبرى، من بينها حصول عرض «كارمن» على أربع جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري، وفوز الكاتب محمود جمال حديني بجائزة أفضل تأليف عن عرض «يمين في أول شمال».

كما شهد العام افتتاح مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية بعد تطويره ورفع كفاءته، إلى جانب تدشين منظومة الحجز الإلكتروني عبر تطبيق «البيت الفني للمسرح»، في خطوة تدعم التحول الرقمي وتسهيل وصول الجمهور للعروض.

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

من جانبه، واصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، نشاطه الفني المكثف، حيث نظم عددًا من الحفلات الغنائية لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي على المسارح التابعة له بالقاهرة والإسكندرية. كما شاركت الفرق الفنية التابعة له في العديد من الفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها، ومثلت فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية مصر في عدد من المحافل الدولية، بما يعكس ثراء الموروث الفني الشعبي المصري. إلى جانب ذلك، تم إنتاج وإعادة تقديم عدد من العروض المسرحية والاستعراضية الموجهة للكبار والأطفال.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

وأقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية، شملت مؤتمرات ومسابقات متخصصة، واحتفالات بالمناسبات القومية واليوم العالمي للفنون، إلى جانب إطلاق مسابقات نوعية واستحداث جوائز بحثية في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

كما نظم المركز مؤتمر «الإبداع والهوية.. صوت الشعوب»، وأطلق مشروع «الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق المستقلة والحرة» في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، فضلًا عن إنتاج أفلام توثيقية لعدد من رواد الفن والثقافة، حفاظًا على الذاكرة الفنية الوطنية.

مركز الهناجر للفنون

وقدم مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، برنامجًا متنوعًا من العروض المسرحية والفعاليات الفنية والمعارض التشكيلية، إلى جانب استضافة 12 ندوة ضمن ملتقى الهناجر الثقافي، وتنظيم 35 معرضًا فنيًا بقاعة آدم حنين، بما جعله أحد المنصات الحيوية للحوار الثقافي والإبداعي.

مكتبة القاهرة الكبرى ومكتبة الحضارة الإسلامية

وقدمت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، وفرعها مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، برئاسة يحيى رياض، نحو 1230 فعالية ثقافية وفنية على مدار العام، تضمنت ندوات فكرية، وأمسيات ثقافية، وورشًا فنية، واحتفالات بالمناسبات القومية، إلى جانب استقبال وفود من السفارات والجامعات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافي ومعرفي.

المركز القومي للسينما: حضور محلي ودولي متنامٍ

وشهد المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، نشاطًا مكثفًا خلال العام، حيث نظم 115 عرضًا سينمائيًا تنوعت بين الأفلام الروائية والتسجيلية وأفلام التحريك، احتضنتها مواقع ثقافية متعددة، من بينها مركز الثقافة السينمائية، ونوادي السينما، والمكتبات العامة، وقصور الثقافة، وسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ومركز الإبداع الفني، وسط حضور جماهيري لافت من محبي السينما وطلاب كليات ومعاهد الفنون.

كما نظم المركز 19 ورشة سينمائية وفنية استهدفت الشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة، إلى جانب ورش فنية للأطفال وكورسات مجانية في مهارات التكوين البصري وأساسيات النقد السينمائي، دعمًا للمواهب وتنمية الذائقة الفنية.

ودوليًا، شارك المركز في 18 فعالية خارجية عبر أسابيع وعروض سينمائية بعدد من الدول، من بينها المغرب، وأذربيجان، وقبرص، والهند، وكوريا، وإندونيسيا، وألمانيا، وبوليفيا، وقطر، وبنين، وإيطاليا. كما واصل دعمه للمهرجانات السينمائية المصرية بمختلف المحافظات، وامتدت أنشطته إلى تنظيم نوادي سينما منتظمة بعدد من الأقاليم.

وأنتج المركز خلال العام ما يقرب من تسعة أفلام وملاحق وثائقية، إلى جانب إعداد خطط لتطوير الإنتاج والتعاون الدولي، من بينها مشروع بروتوكول تعاون مع الجانب الصيني لدعم الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات وإدارة أرشيف الأفلام.

ويعكس هذا الحصاد الفني والثقافي تنوعًا وثراءً في المشهد الإبداعي المصري، ويؤكد التزام مؤسسات وزارة الثقافة بدورها في دعم الإبداع، وبناء الوعي، وترسيخ القوة الناعمة المصرية.

عام 2025 وزارة الثقافة الفنون المسرحية المستويين الإقليمي والدولي البيت الفني للمسرح البيت الفني للفنون الشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نائبة تطالب بحصر شامل لعدد المصحات في مصر ومراجعة أوضاعها

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

رئيس إسكان الشيوخ: تنمية سيناء ضرورة قومية وانتصار على الإرهاب

تعبيرية

بعد تصريحات وزير العمل| كيف نظم القانون حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة؟

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد