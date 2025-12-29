قصور الثقافة .. نشاط مكثف وانتشار واسع للخدمة الثقافية خلال عام 2025

شهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، خلال عام 2025، حراكًا ثقافيًا مكثفًا على مستوى البنية التحتية والأنشطة الفنية والمعرفية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمات إلى مختلف فئات المجتمع، لا سيما بالمناطق الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية.

افتتاح مواقع ثقافية جديدة

وخلال العام، افتتحت الهيئة 10 مواقع ثقافية جديدة بعد تطويرها أو إنشائها، شملت: بيت ثقافة المساعيد، وبيت ثقافة قاطية، ومكتبة نجيلة للطفل والشباب، وقصر ثقافة نخل بمحافظة شمال سيناء، إلى جانب قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة أسوان. كما تم افتتاح بيت ثقافة أخميم، وقصر ثقافة الطفل بمحافظة سوهاج، وقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وقصر ثقافة حلوان بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى قصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بما يعزز انتشار المؤسسات الثقافية في مختلف الأقاليم الجغرافية.

أنشطة ثقافية وفنية موسعة

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة نحو 120 ألف نشاط ثقافي وفني بالقاهرة والمحافظات، تنوعت بين الندوات الثقافية، والورش التدريبية، والأمسيات الشعرية، والعروض الفنية، والأنشطة الموجهة للأطفال والنشء، بما يسهم في تنمية الوعي الثقافي واكتشاف المواهب.

كما نظّمت الهيئة ملتقيات وأسابيع ثقافية مخصصة لأطفال وشباب وفتيات المحافظات الحدودية، شملت محافظات البحر الأحمر (حلايب، الشلاتين، أبو رماد)، وشمال وجنوب سيناء، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، إلى جانب مشاركة شباب من القاهرة. وأقيمت هذه الفعاليات في عدد من المحافظات، منها شمال سيناء، والوادي الجديد، والقاهرة، ودمياط، والغردقة، والمنيا، والفيوم، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، في إطار دعم التبادل الثقافي وتعزيز الانتماء الوطني.

مشاركة فاعلة في المبادرات الرئاسية

وشاركت الهيئة بفاعلية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب مبادرة «الإسكان الآمن – بديل العشوائيات»، من خلال تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية داخل عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة، شملت مناطق بالقاهرة مثل أهالينا 1 و2، والأسمرات، وروضة السيدة، والخيالة، والمحروسة، ومعًا، إضافة إلى مناطق بمحافظات الجيزة، وبورسعيد، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط. كما واصلت الهيئة تنفيذ مبادرة «أنت الحياة»، وأنشطة المسارح المتنقلة في 19 محافظة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية إلى القرى والمناطق النائية.

الإنتاج المسرحي والنشر

وفي مجال المسرح، أنتجت الهيئة أكثر من 379 عرضًا مسرحيًا، شملت عروض نوادي المسرح، وفرق الأقاليم، ومسرح الطفل، والتجارب النوعية، والمسرح التوعوي، إلى جانب نتاج ورش اعتماد المخرجين. كما أصدرت الهيئة نحو 340 عنوانًا ضمن إصدارات النشر المركزي والإقليمي، في مجالات الأدب والفكر والفنون.

مشاركات ومهرجانات محلية ودولية

ونظّمت وشاركت الهيئة في 13 مهرجانًا وملتقى محليًا ودوليًا، من بينها مهرجان جرش الدولي بالأردن، ومهرجان الثقافة العربية بكوريا الجنوبية، ومهرجان الصين الدولي للفلكلور، واحتفالات الكويت عاصمة للثقافة العربية، إلى جانب عدد من الملتقيات الفنية المتخصصة في الرسم والتصوير والرسوم المتحركة بعدة محافظات.

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال مواقعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، تنظيم مئات الفعاليات الفنية والثقافية، تأكيدًا لدورها المحوري في نشر الوعي الثقافي، ودعم الإبداع، وتعزيز الهوية الوطنية.