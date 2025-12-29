«دورة محمد جبريل».. مستشار رئيس قصور الثقافة يكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش

قال محمد ناصف مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن «وجودنا في شمال سيناء له معنى كبير جدًا ومهم، وداعم لفكرة التنمية الشاملة لسيناء بصفة خاصة ومصر بصفة عامة»، مشيرًا إلى أنَّ اختيار مدينة العريش مقرًا لانعقاد الدورة الـ 37 للمؤتمر العام لأدباء مصر «نقطة مهمة تستحق الإشادة».

وأوضح «ناصف» خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أنَّ «مهرجان أدباء مصر في دورته الـ37 يحمل فكرة العلاقة ما بين الأدب والثقافة والخصوصية الثقافية والمستقبل»، مؤكدًا أن المؤتمر «يهتم بالدراما وعلاقتها بالأدب»، خاصة في ضوء «توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالدراما»، معتبرًا أن المؤتمر أكبر تجمع يناقش هذه المسألة بشكل موضوعي.

وأشار مستشار رئيس الهيئة إلى أنَّ المؤتمر من أقدم المؤتمرات على مستوى مصر والعالم العربي»، وله «لائحة خاصة ثابتة ومنتظمة»، موضحًا أنَّ الأمانة العامة المنتخبة من أدباء مصر هي التي تقوم بإدارة أعمال المؤتمر، والهيئة العامة لقصور الثقافة تنظم وتشرف فقط، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو يعتمد ما تقوله الأمانة العامة.

وأكّد «ناصف» أنَّ اختيار الأديب الراحل محمد جبريل «اختيار ذكي»، موضحًا أنَّه «واحد من أهم الروائيين المصريين، صدر له ما يقرب من 50 رواية و93 عملًا ما بين الرواية والقصة القصيرة والدراسات النقدية»، وأنَّه «لم يكن كاتبًا كبيرًا فقط، بل كان داعمًا لشباب الأدباء في القاهرة والأقاليم»، معتبرًا أنَّ إهداء الدورة لاسمه يعكس دور الأدب في ترسيخ الهوية المصرية.