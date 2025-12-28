قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا
نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية
القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين في البحيرة
على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر
سنة النبي قبل النوم.. 5 أمور تحفظك طوال الليل لا تغفل عنها
والد الطفلة رقية: رصاصة من العريس اخترقت رأس ابنتي ورفض نقلها للمستشفى.. وبعد تغييره لأقواله تبرأ منه محاموه وانسحبوا من القضية | القصة الكاملة لفتاة البراجيل
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
القبض على سيدة توزع أموالا على الناخبين في الفيوم
الدفاع الروسية: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات
وزير الخارجية: مصر قدمت 72% من إجمالي المساعدات لقطاع غزة
وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل القبائل بحضور وفود من الأردن والسعودية

لقاء محافظ جنوب سيناء مع مشايخ وعواقل جنوب سيناء
لقاء محافظ جنوب سيناء مع مشايخ وعواقل جنوب سيناء
ايمن محمد

التقى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مشايخ وعواقل وممثلي القبائل بالمحافظة، بحضور وفود من قبائل المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وبمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن الجهات الأمنية المعنية، وذلك خلال لقاء موسع عُقد بمقعد الضيافة بمدينة رأس سدر.

ويأتي اللقاء في إطار توجيهات   الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرص الدولة على تعزيز التواصل المباشر مع أبناء سيناء، ودعم دور القبائل كشريك أصيل في مسيرة التنمية، وترسيخ قيم التعارف والتكامل، استنادًا لقوله تعالى: «وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا».

وأكد محافظ جنوب سيناء حرصه على الالتقاء بأبناء البدو في مختلف تجمعاتهم، والاستماع إليهم عن قرب، والرد على استفساراتهم، وتعزيز جسور الثقة والتواصل المجتمعي، بما يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بمشاركة أبناء القبائل في مناقشة القضايا التنموية والخدمية التي تمس حياتهم اليومية.

وخلال اللقاء، أعرب مشايخ وعواقل القبائل عن بالغ تقديرهم للقيادة السياسية، حيث قاموا بإرسال برقية شكر وتقدير إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدين بالدعم غير المسبوق الذي تحظى به محافظة جنوب سيناء في مختلف المجالات، ومؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ودعمهم الكامل لجهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

كما أشاد الحضور بأسلوب تعامل المحافظ مع المواطنين، وحرصه الدائم على تلبية مطالبهم، ودعمه المستمر لأبناء القبائل، بما يعكس نهج الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء الدكتور خالد مبارك الدور الوطني لمشايخ وعواقل وممثلي القبائل، مستعرضًا عددًا من المطالب التي جرى تلبيتها خلال الفترة الماضية في مجالات الإسكان، ومشروعات البنية التحتية، وتطوير الطرق ، إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير آلاف فرص العمل بمختلف قطاعات المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهالي جنوب سيناء.

وقدم المحافظ التهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد وأعضاء مجلس الشيوخ، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، ومؤكدًا أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والسلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة أبناء المحافظة، كما وجّه الشكر لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم.

ومن جانبه، ألقى النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، كلمة نيابة عن النواب، أشاد خلالها بالدور البارز لمحافظ جنوب سيناء وجهوده الملموسة في تلبية مطالب المواطنين، خاصة في ملفات تقنين أوضاع الأراضي، والتعامل بروح من التيسير وتغليب مصلحة المواطن.

وفي ختام اللقاء،

 أكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار التواصل المباشر بين القيادة التنفيذية وأبناء القبائل، وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، لتحقيق مستقبل أفضل للمحافظة في ظل قيادة سياسية حكيمة ورؤية تنموية شاملة.

جنوب سيناء لقاء مشايخ عواقل البدو رأس سدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

ترشيحاتنا

التيك توكر أرينا جلازانوفا

بعد سقوطها أثناء التصوير.. مصرع تيك توكر روسية شهيرة

كيف انقلبت واشنطن على حلفائها وتركت أوروبا وحيدة في مواجهة الدب الروسي؟"

كيف انقلبت واشنطن على حلفائها وتركت أوروبا وحيدة في مواجهة الدب الروسي؟"

الصومال تعلن الاستنفار ضد 'العدوان الإسرائيلي' وتطالب تل أبيب بالتراجع الفوري عن اعترافها بـ 'أرض الصومال'"

الصومال يعلن الاستنفار ضد العدوان الإسرائيلي ويطالب تل أبيب بالتراجع الفوري عن اعترافها

بالصور

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة
درة
درة

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد