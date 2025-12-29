قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة "هآرتس"
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف

عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية في دورته الـ22، حيث استهل الاجتماع بشكر الهيئة لدورها كخط دفاع أول في مواجهة الطوارئ والأزمات، مشيدًا بجهود أطقم الإسعاف في الاستجابة السريعة لحوادث الطرق، وكفاءتهم العالية في إنقاذ المصابين.

كما أشاد الوزير بتوسع دور الهيئة ليشمل تأمين الفعاليات والأحداث الكبرى التي تستضيفها مصر.

من جانبه، وجه الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الشكر للدكتورخالد عبدالغفار على دعمه المتواصل للمنظومة الإسعافية وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات إسعافية لائقة للمواطنين.

وتناول الاجتماع عدة بنود رئيسية، في مقدمتها اعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئة عن العام المالي 2024/2025، مع تأكيد الوزير على الاستغلال الأمثل للموارد المالية لتحسين جودة الخدمات.

كما ناقش المجلس مقترح تعديل ضوابط عودة العاملين بعد انقطاع خارج عن إرادتهم، ومقترح التأمين على حياة العاملين في حالات الوفاة المرتبطة بالعمل أو الطبيعية، أو عند بلوغ سن التقاعد، مع إجراء دراسة اكتوارية، حيث شدد الوزير على ضرورة حماية حقوق العاملين وتحقيق الرضا الوظيفي.

الاسعاف :تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة

واستعرض المجلس دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة لضمان استمراريتها بأعلى جودة، مع التأكيد على التوسع في الخدمات المجانية، خاصة إسعاف مصابي حوادث الطرق والحالات الطارئة.

اجتماع مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية

كما تم مناقشة تعديل الاشتراطات الفنية لإصدار شهادات المطابقة لسيارات الإسعاف الخاصة، وتدريب أطقمها، مع التأكيد على رقابة الوزارة المستمرة على الخدمات الصحية في القطاع الخاص.

اجتماع مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية

وتطرق الاجتماع إلى مقترح إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات غير طارئة مثل تأمين الفعاليات، تحت إشراف الهيئة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة على تغطية الطرق الرئيسية.

واختتم الوزير الاجتماع بشكر أعضاء المجلس والعاملين بالهيئة، وحثهم على مواصلة الجهود في إنقاذ الأرواح، متمنيًا السلامة للجميع.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتورة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي، والمستشار سامح عثمان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة لمياء محسن عميد كلية الطب بجامعة نيو جيزة، إلى جانب قيادات الهيئة: الدكتور حسن درويش، والدكتور شريف مدحت، والدكتور محمد عبدالبديع، والدكتور إيهاب عبدالمنعم.

اجتماع مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية
