الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بمليون جنيه.. إسعاف القليوبية تسلّم مشغولات ذهبية لأسرة مصابي حادث على الطريق الحر

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

تمكنت أطقم هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة القليوبية من تأمين وتسليم مشغولات ذهبية تتجاوز قيمتها مليون جنيه لأسرة مصابي حادث مروري وقع اليوم على طريق شبرا–بنها الحر، بالقرب من نزلة الطريق الإقليمي في واقعة إنسانية مشرفة، تجسد أخلاقيات العمل الإسعافي ونبل القائمين عليه.


تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بلاغًا عبر الخط الساخن 123 بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، وعلى الفور تم الدفع بأربع مركبات إسعاف، وتمكنت أولى السيارات من الوصول إلى موقع الحادث خلال 8 دقائق فقط.


 وخلال إجراء الإسعافات الأولية وإخلاء المصابين، عثرت الأطقم الطبية على غوايش وقلادات وخواتم ذهبية تخص أسر المصابين، فتم تأمينها بالكامل حتى لحظة وصولهم إلى المستشفى، حيث جرى تسليم المصاغ لذوي المصابين كاملًا دون أي نقص، في مشهد حظي بإشادة واسعة من الأسرة التي ثمّنت أمانة رجال الإسعاف وموقفهم النبيل. 


وشارك في الواقعة كل من: مسعف سامح صلاح عيد، فني قيادة جرجس عبد الملاك جرجس، مسعف أحمد محمد عبد الفتاح، فني قيادة طارق أحمد بيومي، مشرف قطاع أيمن السيد الشحات، وقدمت هيئة الإسعاف الشكر للأطقم المشاركة تقديرًا لأمانتهم وإخلاصهم في أداء واجبهم الإنساني والمهني.


وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وهم: هند السيد عبد السلام اشتباه كسر بالحوض وارتجاج، أشرف السيد عبد السلام اشتباه ارتجاج، جيهان السيد عبد السلام الوحش اشتباه ارتجاج وحالتها مستقرة، ومحمد يوسف محمد  اشتباه كسر بالعمود الفقري ويخضع للملاحظة. 
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ فور إخطارها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

