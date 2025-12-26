عطل في رقم الإسعاف بالإسكندرية.. والمحافظة تتخذ إجراءً عاجلاً

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين، نظرًا لوجود عطل مؤقت في الاتصال برقم الإسعاف (123)، أنه في حال وقوع أي حادث أو طارئ داخل نطاق محافظة الإسكندرية، يُرجى التواصل مع هيئة الإسعاف عبر الأرقام التالية: 033925810 /033923028



وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار عمل غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين والشكاوى الطارئة والعاجلة على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال:

الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي أو عبر الأرقام: 4234132 – 4234131 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137



وشددت محافظة الإسكندرية على حرصها الكامل على سلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة، لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها.