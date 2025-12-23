قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهالي يساعدون رجال الإنقاذ .. أول صورة من موقع انهيار عقار إمبابة
الجيش الإيراني: جاهزون بقدراتنا البحرية والبرية والصاروخية لمواجهة أي سيناريو
وزير السياحة: الانتهاء من تركيب ألواح مركب خوفو الثانية خلال 4 سنوات
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أثناء جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز الصف بالجيزة، أعمال تشغيل نقطة إسعاف قرية الودي، المُقامة على مساحة ٢٥٠ م² ضمن المبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير هيئة الإسعاف المصرية، إدراكًا لدورها الحيوي كخط الدفاع الأول في حالات الطوارئ، وكونها أداة إنقاذ حقيقية تحفظ الأرواح وتقلل من آثار الأزمات.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن تطوير منظومة الإسعاف ليس خيارًا، بل ضرورة، يجري العمل عليها بكل جد وإصرار، في ظل حجم التحديات المتزايدة، من تكدس سكاني، وتوسع عمراني، وظروف صحية متغيرة، بالإضافة إلى أهمية تكامل هيئة الإسعاف مع باقي مكونات النظام الصحي، لضمان سلسلة رعاية متكاملة تنتهي بتعافي المريض، وليس فقط نقله، لافتا إلى الحرص الشديد على تقليل زمن الاستجابة.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأهمية الكبيرة لنقاط الإسعاف المنشأة حديثًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه تم توفير الأطقم الطبية والفنية المتخصصة لتشغيل نقطة إسعاف الودي بكفاءة عالية.

وخلال جولته، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح تفصيلي من الدكتور سامح الجارحي، مدير عام فرع الإسعاف بالجيزة، حول مكونات نقطة الإسعاف، التي تضم ٢٦ سيارة إسعاف، منها ٢٣ سيارة عناية مركزة متنقلة، لتخدم قرية الودي والقرى المجاورة لها، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويضمن تلبية احتياجات الأهالي.

وقال الدكتور سامح الجارحي: “تبعد نقطة الإسعاف عن مركز الصف حوالي ٥ كم، ويبلغ عدد سكان القرية حوالي ٣٠ ألف نسمة؛ حيث تقدم الخدمات الإسعافية لعدد ٤ قرى (الودي - اسكر - عرب اسكر - الديسمي)، فيما يبلغ متوسط عدد الخدمات حوالي ١٠٠ خدمة شهريا”.

وتفقد رئيس الوزراء نموذجا لإحدى سيارات الإسعاف، ضمن سيارات الخدمة بنقطة الإسعاف، واطلع على الإمكانات المتوافرة بها لخدمة أهالي القرى التي تخدمها، وخدمة الطرق السريعة والزراعية.

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

شعار الجامعة العربية

الجامعة العربية تنظم ورشة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي عبر المشغل والمصدر المعتمد

سوء التغذية يفتك بأجساد أطفال غزة

320 ألف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد

الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي

الرئيس السنغالي يدعو لإنهاء التمرد وترسيخ السلام الدائم في إقليم كازامانس

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

