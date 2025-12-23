رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أثناء جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز الصف بالجيزة، أعمال تشغيل نقطة إسعاف قرية الودي، المُقامة على مساحة ٢٥٠ م² ضمن المبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير هيئة الإسعاف المصرية، إدراكًا لدورها الحيوي كخط الدفاع الأول في حالات الطوارئ، وكونها أداة إنقاذ حقيقية تحفظ الأرواح وتقلل من آثار الأزمات.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن تطوير منظومة الإسعاف ليس خيارًا، بل ضرورة، يجري العمل عليها بكل جد وإصرار، في ظل حجم التحديات المتزايدة، من تكدس سكاني، وتوسع عمراني، وظروف صحية متغيرة، بالإضافة إلى أهمية تكامل هيئة الإسعاف مع باقي مكونات النظام الصحي، لضمان سلسلة رعاية متكاملة تنتهي بتعافي المريض، وليس فقط نقله، لافتا إلى الحرص الشديد على تقليل زمن الاستجابة.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأهمية الكبيرة لنقاط الإسعاف المنشأة حديثًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه تم توفير الأطقم الطبية والفنية المتخصصة لتشغيل نقطة إسعاف الودي بكفاءة عالية.

وخلال جولته، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح تفصيلي من الدكتور سامح الجارحي، مدير عام فرع الإسعاف بالجيزة، حول مكونات نقطة الإسعاف، التي تضم ٢٦ سيارة إسعاف، منها ٢٣ سيارة عناية مركزة متنقلة، لتخدم قرية الودي والقرى المجاورة لها، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويضمن تلبية احتياجات الأهالي.

وقال الدكتور سامح الجارحي: “تبعد نقطة الإسعاف عن مركز الصف حوالي ٥ كم، ويبلغ عدد سكان القرية حوالي ٣٠ ألف نسمة؛ حيث تقدم الخدمات الإسعافية لعدد ٤ قرى (الودي - اسكر - عرب اسكر - الديسمي)، فيما يبلغ متوسط عدد الخدمات حوالي ١٠٠ خدمة شهريا”.

وتفقد رئيس الوزراء نموذجا لإحدى سيارات الإسعاف، ضمن سيارات الخدمة بنقطة الإسعاف، واطلع على الإمكانات المتوافرة بها لخدمة أهالي القرى التي تخدمها، وخدمة الطرق السريعة والزراعية.