القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة "هآرتس"
رغم سداد الرسوم .. مواطنون خارج مظلة التصالح في مخالفات البناء لهذا السبب

أميرة خلف

رغم إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تقنين الأوضاع وحل أزمة ممتدة لسنوات، إلا أن كثيرًا من المواطنين لا ينتفعون به فعليًا على أرض الواقع، على الرغم من تقدمهم بطلبات التصالح وسداد الرسوم المقررة.

ورأى بعض النواب أن هذه المشكلة سببها الرئيسي يتمثل في  قيود وتعقيدات تتبع اللائحة التنفيذية، التي تفرّق في آليات التعامل بين المباني داخل الأحوزة العمرانية وخارجها، وهو ما أفرغ القانون من أهدافه الأساسية.


وأثار القانون حالة من الجدل والاستياء بين المواطنين، ودفع نوابًا للمطالبة بمراجعة عاجلة لتلك اللائحة بما يحقق العدالة ويضمن استفادة حقيقية للمواطنين من القانون.

النائب أمين مسعود،عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن عددًا كبيرًا من المواطنين يواجهون صعوبات تتعلق بـالمغالاة في الرسوم، إلى جانب طول إجراءات الفحص والبت في طلبات التصالح، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة النظر في بعض مواد اللائحة التنفيذية بما يحقق العدالة والمرونة.


وشدد" مسعود" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" على أن قانون التصالح يمثل فرصة حقيقية لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل منظم وقانوني، مشيرًا إلى أن نجاحه مرهون بـتبسيط الإجراءات، وتوحيد آليات التطبيق، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.


كما طالب عضو النواب ، الحكومة بفتح حوار مجتمعي حول اللائحة التنفيذية، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من القانون دون الإضرار بحقوق الدولة أو تحميل المواطن أعباء إضافية.

تجدر الاشارة إلى أن طالب النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن كثير من المواطنين لا ينتفعون عمليا رغم قيامهم بالتصالح بسبب اللائحة التنفيذية التي تفرق في التعامل بين المباني خارج الأحوزة العمرانية وداخلها، مشيرا إلى أن ذلك يفقد القانون هدفه. 

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

