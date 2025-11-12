العثور على جثة شاب مجهول الهوية بأرض زراعية بالدقهلية

عثرت جهات أمنية بمحافظة الدقهلية على جثة الشاب فى العقد الثانى من عمره باحدى قرى الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة مجهولة بكفر على بدره- ميت ابو خالد بميت غمر

حيث وجدت ملقاه بارض زراعية بجوار المقابر.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع شاب مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالى 23عاما بطلق نارى بالرأس

تم نقل الجثة الى مستشفى ميت غمره، فيما تكثف المباحث من جهودنا لكشف هويته وضبط الجناة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.