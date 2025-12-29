تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع الدكتور كمال مميش أوغلو، وزير الصحة التركي، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك.

وقبل الاجتماع، تفقد الوفد التركي غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على آليات إدارة المنشآت الطبية والتنسيق بين القطاعات، بالإضافة إلى استعراض المشروعات الصحية القومية ومبادرات الصحة العامة عبر المنظومة الإلكترونية لمتابعة مؤشرات الأداء ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللقاء ركز على متابعة مخرجات زيارة الدكتور خالد عبدالغفار السابقة إلى تركيا في نوفمبر الماضي، على هامش المؤتمر الطبي العالمي التركي، ومناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، مع وضع أطر تنفيذية واضحة لمجالات التعاون ذات الأولوية.

ناقش الجانبان تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الصحية، والتحول الرقمي، وإدارة المستشفيات، والسياحة العلاجية، إلى جانب توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروعات المنشآت الطبية الكبرى، مثل المدينة الطبية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة النيل الطبية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات التركية في مشاركة الشركات الخاصة وإدارة المدن الطبية.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون الإنساني لدعم قطاع غزة الصحي، حيث أعرب الوزيران عن استعدادهما الكامل لتقديم الدعم، مع تقدير الجهود المصرية في هذا المجال.

اتفق الجانبان على جدول زمني محدد، يمنح فرق العمل أسبوعين لعقد اجتماعات تنسيقية ووضع خارطة طريق تنفيذية، تليه اجتماع افتراضي مشترك في الأسبوع الثالث من يناير لاستعراض التقدم.

وفي الختام، أكد الوزيران ضرورة تحويل الاتفاقات إلى برامج تنفيذية عملية تعزز التكامل الصحي بين البلدين وتخدم مصالح الشعبين.

حضر الاجتماع السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، والدكتور عمرو عادل صدقي أمين عام المجلس الوطني للسياحة الصحية، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.