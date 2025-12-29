قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية

وزير الصحة ونظيره التركي
وزير الصحة ونظيره التركي
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع الدكتور كمال مميش أوغلو، وزير الصحة التركي، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك.

وقبل الاجتماع، تفقد الوفد التركي غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على آليات إدارة المنشآت الطبية والتنسيق بين القطاعات، بالإضافة إلى استعراض المشروعات الصحية القومية ومبادرات الصحة العامة عبر المنظومة الإلكترونية لمتابعة مؤشرات الأداء ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللقاء ركز على متابعة مخرجات زيارة الدكتور خالد عبدالغفار السابقة إلى تركيا في نوفمبر الماضي، على هامش المؤتمر الطبي العالمي التركي، ومناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، مع وضع أطر تنفيذية واضحة لمجالات التعاون ذات الأولوية.

ناقش الجانبان تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الصحية، والتحول الرقمي، وإدارة المستشفيات، والسياحة العلاجية، إلى جانب توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروعات المنشآت الطبية الكبرى، مثل المدينة الطبية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة النيل الطبية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات التركية في مشاركة الشركات الخاصة وإدارة المدن الطبية.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون الإنساني لدعم قطاع غزة الصحي، حيث أعرب الوزيران عن استعدادهما الكامل لتقديم الدعم، مع تقدير الجهود المصرية في هذا المجال.

اتفق الجانبان على جدول زمني محدد، يمنح فرق العمل أسبوعين لعقد اجتماعات تنسيقية ووضع خارطة طريق تنفيذية، تليه اجتماع افتراضي مشترك في الأسبوع الثالث من يناير لاستعراض التقدم.

وفي الختام، أكد الوزيران ضرورة تحويل الاتفاقات إلى برامج تنفيذية عملية تعزز التكامل الصحي بين البلدين وتخدم مصالح الشعبين.

حضر الاجتماع السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر،  والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، والدكتور عمرو عادل صدقي أمين عام المجلس الوطني للسياحة الصحية، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

تركيا مصر رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الصحة التركي البنية التحتية الرعاية الصحية المدينة الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

حلمي عبد الباقي

مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي واحمد أبو المجد الى مجلس التأديب

هدى رمزى

هدى رمزي: الحجاب لم يكن سبباً في اعتزالي الفن

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة: إعداد برنامج للاحتفاء باختيار شمال سيناء عاصمةً للثقافة المصرية 2026

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد