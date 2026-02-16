موعد رمضان 2026.. اعرف القنوات الناقلة والجهة الوحيدة لإعلان الرؤية

تستطلع دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال شهر رمضان 2026 مساء غدا الثلاثاء في احتفالية تقام بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، لتحديد موعد أول رمضان 2026.

موعد رمضان 2026

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد رمضان 2026 غدا الثلاثاء بعد الإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان، علما بأن الحسابات الفلكية قد توصلت إلى أن موعد رمضان 2026 سيكون يوم الخميس القادم وأن الأربعاء الموافق 18 فبراير هو المتمم لشهر شعبان 1447 هجرية.

وينقل التليفزيون المصري فعاليات رؤية هلال شهر رمضان، كما تنقل صفحات دار الإفتاء على السوشيال ميديا بث مباشر لمتابعة فعاليات رؤية هلال رمضان 2026 لحظة بلحظة.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستجرى من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية

وأشارت إلى أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

الجهة الوحيدة لإعلان رؤية هلال رمضان

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب شرعًا الالتزام بما يَصدُر عن مفتي جمهورية مصر العربية في تحديد بداية شهر رمضان؛ لأنه المنوط به رؤية الهلال شرعاً بتفويض ولى الأمر له، ولا يجوز العمل بما يراه أحد الأشخاص مدعيًا رؤية الهلال؛ منعًا لتضارب الأقوال وظهور الاختلاف والشَّكِّ بين أفراد المجتمع في أمرٍ يَضُرُّ بهم وبعباداتهم.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم الالتزام بما تُصدِره الجهات المختصة " دار الإفتاء المصرية " في تحديد بداية شهر رمضان؟ وهل مِن الممكن مخالفة ذلك والعمل بما يراه أحد الأشخاص مدَّعيًا رؤية الهلال؟ أنه يجب صوم رمضان بأحد أمرين: رؤية الهلال يوم التاسع والعشرين من شعبان، أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا إذا لم تثبت رؤية الهلال؛ لما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» و"غُبِّيَ"، أي: خَفِيَ ولم يَسْتَبِن.

وتابعت دار الإفتاء: فإذا ثبتت رؤية الهلال فقد دخل شهر رمضان ووَجَب على المكلفين صومه، فعن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» رواه أبو داود في "سننه".