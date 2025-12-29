الكرملين" يؤكد ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، على ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال.

وأشار بيسكوف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم /الإثنين/- إلى أن موضوع هدنة عيد الميلاد لم يُناقش خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونوه إلى أن موسكو تتفق مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأطراف باتت أقرب إلى حل النزاع في أوكرانيا وأن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية.

وحول إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وزيلينسكي، أجاب بيسكوف قائلا: " لا يوجد أي حديث عن إجراء مثل هذه المكالمة في الوقت الراهن"، كاشفا في الوقت نفسه عن مكالمة هاتفية جديدة ستُجرى بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قريبا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى مكالمة هاتفية أمس /الأحد/ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين واصافا إياها بـ"المثمرة"، مشيرا إلى أنها سبقت اجتماعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

