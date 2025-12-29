قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
أخبار البلد

وزير الاتصالات يلتقي ملحقي الدفاع المرشحين للعمل بالخارج

أحمد عبد القوى

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل كملحقى الدفاع فى السفارات المصرية فى الخارج، ضمن "دورة تأهيل عناصر التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج" بمعهد دراسات العلوم المخابراتية والأمنية، بحضور اللواء محمد صلاح الدين قطط رئيس جهاز الملحقين الحربيين.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي أصبح ساحة تنافس بين الدول، فى ظل التطورات المتسارعة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى تزايد الهجمات السيبرانية التى تؤثر على الأمن القومى للدول، مشيرًا إلى أن القطاع تجاوز كونه قطاعًا خدميًا ليصبح قطاعًا خدميًا إنتاجيًا وقوة استراتيجية للدول.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية التي تم إطلاقها فى عام 2018 تستهدف تعظيم دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك للنمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل في اقتصاد قوامه المعرفة والتكنولوجيا وزيادة الصادرات الرقمية إلى الخارج، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار الرقمى؛ موضحا أن ممكنات الاستراتيجية تتمثل فى البنية التحتية الرقمية، واعداد الاطار التشريعي الذي يضمن أن تكون التشريعات متوازنة تحمى بيانات المواطنين، وتشجع على الابتكار والإبداع.

تقديم خدمات تنافسية ودعم قدرات مصر فى مجال الكابلات البحرية

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن عدد الكابلات البحرية وصل إلى 21 كابل بحرى دولي تمر من خلاله 90 ٪ من حركة البيانات المارة بين آسيا وأوروبا وتستفيد أكثر من 60 دولة من شبكة المعلومات الدولية من خلال مصر، مشيرا إلى ان مصر حريصة على تقديم خدمات تنافسية ودعم قدراتها فى مجال الكابلات البحرية الدولية لكونها في قلب حركة البيانات العالمية.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آليات بناء القدرات الرقمية من التعليم المتخصص والذى جاء كرؤية جديدة للتعليم الفني في مصر من خلال إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية حيث يوجد حاليا 27 مدرسة بواقع مدرسة فى كل محافظة من محافظات الجمهورية تقدم تعليم تقنى متخصص لتأهيل الطلاب على أعلى مستوى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية لتكون أول جامعة على مستوى قارة أفريقيا متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أن الجامعة لديها شراكات مع جامعات عالمية لتخريج أجيال من الشباب المؤهل على مستوى عالمي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن أعداد الطلاب المتقدمين للجامعة تضاعف 13 مرة وتم الاحتفال بتخريج أول دفعة هذا العام من الجامعة، وسيتم استلام المرحلة الثانية من الجامعة خلال العام المقبل فى إطار خطة التوسع في الجامعة.

وتطرق الدكتور عمرو طلعت إلى المبادرات والبرامج التدريبية التى تطلقها الوزارة لبناء القدرات الرقمية، مشيرًا إلى أنه يتم توفير برامج تدريبية تستهدف مختلف التخصصات، بما يلبى طموحات المتدربين ويصقل مهاراتهم، ويؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إطلاق برامج تدريبية موجهة لتخصصات مهنية محددة مثل الإعلاميين والقضاة والصحفيين لتدريبهم على استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام الحالى فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن يصل العدد إلى مليون متدرب خلال عام 2030، مضيفا أنه تم إنشاء 24 مركز من مراكز ابداع مصر الرقمية فى محافظات مصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت تعاظم مكانة مصر على خارطة التعهيد الدولية بعد مسيرة من النمو والتوسع والريادة الإقليمية حيث وصل عدد مراكز التعهيد إلى أكثر من 270 مركزا يقدم خدمات رقمية من مصر إلى العالم، موضحا أن مصر تمتلك قدرة تنافسية فى ضوء توافر موارد بشرية يملكون مهارات متميزة ومدربة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمر الذى يمثل حافزا للشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر لكونها سوق واعد فى هذا المجال، مشيرا إلى تم خلق أكثر من 60 ألف فرصة عمل فى مجال التعهيد خلال الثلاث السنوات الماضية، كما تم توقيع اتفاقيات مؤخرا مع 55 شركة للتوسع وإقامة مراكز تعهيد جديدة بما يوفر 75 ألف فرصة عمل جديدة، موضحا ان الصادرات الرقمية وصلت إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025 ويستهدف زيادة الصادرات إلى 9 مليار دولار، كما نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية تصنع الهواتف المحمولة فى مصر؛ مضيفا أنه تم إنتاج 10 مليون جهاز محمول خلال عام 2025 بقيمة مضافة محلية تبلغ 40٪، مشيرا إلى أن العام المقبل يستهدف إنتاج 15 مليون محمول والبدء فى التصدير إلى الخارج.

وذكر الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف زيادة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية والتى تبلغ حاليا 210 خدمة يحصل عليها أكثر من 10 مليون مواطن مسجل على المنصة، كما تم رقمنة منظومة سداد مخالفات المرور والتحقق من براءة الذمة المالية والبدء بالمرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج على منصة مصر الرقمية، موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال نشر كابلات الألياف الضوئية فى كل محافظات مصر، وتحسين جودة الخدمات والتغطية الداخلية لمكالمات المحمول بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس.

الدكتور عمرو طلعت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملحقى الدفاع السفارات المصرية العلوم المخابراتية والأمنية

