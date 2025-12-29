إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

أعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلي تعيين ياسر هدايا أسدي (52 عاما) قائدا لكتيبة "أدوميم" في حرس الحدود، ليصبح أول عربي ومسلم يتولى قيادة كتيبة في هذا السلك الأمني.

ويعد أسدي هو الوحيد بين 107 خريجين عربيا مسلما، بعد خدمة طويلة في الضفة الغربية ومحيط القدس، حيث سيركز عمله على منع التسلل غير القانوني وضمان أمن السكان، و ذلك بحسب موقع "يديعوت أحرونوت".





من جهة أخرى، أفادت تقارير لوسائل إعلام عربية ، نقلا عن مصادر فلسطينية، بأن إسرائيل نفذت عملية احتجاز استهدفت عنصرا ميدانيا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة، وذلك في إطار الكشف عن مصير جثمان الطيار الإسرائيلي ران غويلي.





وذكر التقرير أن العملية جرت قبل عدة أيام قرب ما يُعرف بالخط الأصفر، مشيرا إلى أن القوة الخاصة التي نفذتها تعتقد بوجود صلة مباشرة بين المحتجز وملف احتجاز غويلي.