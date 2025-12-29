مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح بالإكوادور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

هاجر رزق

أعلنت السلطات في الإكوادور مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر نحو عامين، في هجوم مسلح وقع داخل منطقة سياحية معروفة في مدينة بويرتو لوبيز الساحلية جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن عددا من المسلحين، كانوا يحملون أسلحة أوتوماتيكية، فتحوا النار على مجموعة من الأشخاص داخل المدينة، مشيرة إلى أن الهجوم بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وفق ما أفادت به التحقيقات الأولية.


 

وقال قائد الشرطة الإقليمية، العقيد ويليام أكوريو، لوسائل الإعلام إن طفلة تبلغ من العمر نحو عامين كانت من بين الضحايا، مؤكدا أن حصيلة الهجوم بلغت ستة قتلى وثلاثة مصابين.


 

وأضاف أن المهاجمين فروا من المكان فور تنفيذ إطلاق النار، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عنهم، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن الحادث ناتج عن خلافات داخلية بين عصابات إجرامية.


 

وتقع بويرتو لوبيز في مقاطعة مانابي، وهي منطقة سياحية معروفة باستقطاب الزوار لمشاهدة الحيتان، فيما أفادت تقارير محلية بأن الهجوم يأتي ضمن موجة عنف شهدتها المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص في حوادث متفرقة.

الإكوادور هجوم مسلح منطقة سياحية أسلحة أوتوماتيكية المسلحين

