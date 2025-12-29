مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث انحراف قطار بالمكسيك

شهدت ولاية أواكساكا جنوبي المكسيك، الأحد، حادثا مأساويا إثر انحراف قطار ركاب عن مساره، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا على الأقل وإصابة 98 آخرين بجروح متفاوتة، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية المكسيكية.

ووقع الحادث في مجتمع نيزاندا الزابوتي، التابع لبلدية أسونسيون إيكستالتيبيك، أثناء مرور قطار الركاب المعروف باسم “ترانس إيستميكو”، الذي كان يقل نحو 250 راكبًا موزعين على قاطرتين وأربع عربات.

وأوضحت الجهات الرسمية أن 139 راكبًا لم يتعرضوا لأي إصابات، في حين احتاج 36 مصابًا إلى تلقي الرعاية الطبية في المستشفيات القريبة، بينما وصفت إصابات بقية المصابين بالطفيفة.

وعلى إثر الحادث، سارعت السلطات المكسيكية إلى تنفيذ خطة طوارئ موسعة، حيث تم نشر 360 عنصرًا من قوات البحرية، إلى جانب 20 مركبة ميدانية، وأربع سيارات إسعاف برية، وثلاث مروحيات إسعاف جوي، بالإضافة إلى طائرة مسيّرة تكتيكية، للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وإخلاء المصابين، وتأمين موقع الحادث.

من جانبها، أعلنت المدعية العامة للمكسيك، إرنستينا جودوي، فتح تحقيق فيدرالي شامل لتحديد أسباب انحراف القطار، بمشاركة وكلاء نيابة فيدراليين وخبراء من وكالة التحقيق الجنائي، وبالتنسيق مع سلطات ولاية أواكساكا.

وأكدت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، التزام الحكومة بمواصلة دعم الضحايا والمصابين، بالتعاون مع وزارة البنية التحتية والاتصالات والنقل، ومعهد الضمان الاجتماعي، وحكومة الولاية. كما أعلن حاكم أواكساكا، سليمان جارا، إنشاء وحدة تشغيلية طارئة لتنسيق الجهود بين السلطات الفيدرالية والمحلية.

ويُعد القطار جزءًا من الخط “زد” التابع لمشروع ممر برزخ تيهوانتيبيك العابر للمحيطات، والذي يهدف إلى تعزيز حركة التجارة الدولية وربط المحيطين الأطلسي والهادئ، في إطار مشروع استراتيجي ينافس قناة بنما.