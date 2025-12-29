قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تواجه أنجولا اليوم.. الفراعنة يسعون للعلامة الكاملة والأخير يبحث عن معجزة
ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح
مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث انحراف قطار بالمكسيك
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة
متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين
لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا
الكهرباء: 550 مليون جنيه تكلفة توفير تغذية المونوريل
ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الجولة الثانية
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث انحراف قطار بالمكسيك

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت ولاية أواكساكا جنوبي المكسيك، الأحد، حادثا مأساويا إثر انحراف قطار ركاب عن مساره، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا على الأقل وإصابة 98 آخرين بجروح متفاوتة، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية المكسيكية.

ووقع الحادث في مجتمع نيزاندا الزابوتي، التابع لبلدية أسونسيون إيكستالتيبيك، أثناء مرور قطار الركاب المعروف باسم “ترانس إيستميكو”، الذي كان يقل نحو 250 راكبًا موزعين على قاطرتين وأربع عربات.

 وأوضحت الجهات الرسمية أن 139 راكبًا لم يتعرضوا لأي إصابات، في حين احتاج 36 مصابًا إلى تلقي الرعاية الطبية في المستشفيات القريبة، بينما وصفت إصابات بقية المصابين بالطفيفة.

وعلى إثر الحادث، سارعت السلطات المكسيكية إلى تنفيذ خطة طوارئ موسعة، حيث تم نشر 360 عنصرًا من قوات البحرية، إلى جانب 20 مركبة ميدانية، وأربع سيارات إسعاف برية، وثلاث مروحيات إسعاف جوي، بالإضافة إلى طائرة مسيّرة تكتيكية، للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وإخلاء المصابين، وتأمين موقع الحادث.

من جانبها، أعلنت المدعية العامة للمكسيك، إرنستينا جودوي، فتح تحقيق فيدرالي شامل لتحديد أسباب انحراف القطار، بمشاركة وكلاء نيابة فيدراليين وخبراء من وكالة التحقيق الجنائي، وبالتنسيق مع سلطات ولاية أواكساكا.

وأكدت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، التزام الحكومة بمواصلة دعم الضحايا والمصابين، بالتعاون مع وزارة البنية التحتية والاتصالات والنقل، ومعهد الضمان الاجتماعي، وحكومة الولاية. كما أعلن حاكم أواكساكا، سليمان جارا، إنشاء وحدة تشغيلية طارئة لتنسيق الجهود بين السلطات الفيدرالية والمحلية.

ويُعد القطار جزءًا من الخط “زد” التابع لمشروع ممر برزخ تيهوانتيبيك العابر للمحيطات، والذي يهدف إلى تعزيز حركة التجارة الدولية وربط المحيطين الأطلسي والهادئ، في إطار مشروع استراتيجي ينافس قناة بنما.

ولاية أواكساكا المكسيك انحراف قطار ركاب السلطات المكسيكية المدعية العامة للمكسيك انحراف قطار جنوبي المكسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ترشيحاتنا

الدكتور فخري الفقي أستاذ العلوم السياسية

أستاذ علوم سياسية: تخفيض أسعار الفائدة يساعد في تقليل التكاليف المالية

الفنانة صابرين

صابرين: فيلم الملحد يحمل رسالة موضوعية بعيدًا عن جدل المعتقدات الدينية

منتخب مصر

ربنا كلل جهودنا بالنجاح.. وزير الخارجية يعلق على فوز منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

بالصور

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد