أخبار العالم

أمريكا والمكسيك تتعهدان بتسريع تفكيك المنظمات الإرهابية ومكافحة الفنتانيل

الولايات المتحدة والمكسيك
الولايات المتحدة والمكسيك
أ ش أ

تعهدت الولايات المتحدة والمكسيك بتسريع وتيرة الجهود المشتركة لتفكيك المنظمات الإرهابية الأجنبية وغيرها من الجماعات الإجرامية، وتعطيل تدفقات الإيرادات غير المشروعة، ومواجهة التهديدات الناشئة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية اليوم "الأربعاء"، خلال الاجتماع الثاني لمجموعة تنفيذ الأمن الأمريكية- المكسيكية في مكسيكو سيتي بمشاركة ممثلين عن ست وكالات حكومية أمريكية ونظرائهم المكسيكيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني كشريكين يتمتعان بالسيادة لتحسين سلامة ورفاهية المواطنين على جانبي الحدود.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن إنهاء الاتجار غير المشروع بمادة الفنتانيل، الذي يودي بحياة آلاف الأمريكيين سنوياً، يمثل محوراً رئيسياً لهذه الجهود، موضحة أن المجموعة تسعى إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المؤسسات المالية والأفراد المتورطين في تصنيع الفنتانيل وتوزيعه وبيعه، إضافة إلى المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في إنتاجه.

وأكد البيان أن البلدين التزما بتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وربط المنصات التحليلية بهدف الاستباق والتصدي لهجمات الطائرات المسيرة على الحدود.

وأضاف أن الولايات المتحدة والمكسيك اتفقتا أيضاً على تعميق وتبسيط التعاون في مجالات تسليم المطلوبين، ومصادرة الأصول، والتحقيقات المتعلقة بسرقة الوقود، مع الالتزام بعقد اجتماع جديد في يناير 2026.



