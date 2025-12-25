قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

من ارتفاع 180 مترا.. 8 قتلى و19 مصابا في حادث سقوط حافلة ركاب بالمكسيك

سقوط حافلة ركاب في المكسيك
سقوط حافلة ركاب في المكسيك
قسم الخارجي

انقلبت حافلة مكتظة بالركاب في المكسيك من ارتفاع يزيد على 180 مترًا في منحدر شديد بولاية فيراكروز بالمكسيك، وأسفر الحادث المروع عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح خطيرة.

سقوط حافلة ركاب في المكسيك

وقع الحادث على طريق جبلي متعرج في زونتيكوماتلان وتُظهر صور مروعة الحافلة مقلوبة رأسًا على عقب في قاع وادٍ، بينما تسارع فرق الإنقاذ للوصول إلى الركاب المذعورين.

أكدت السلطات المكسيكية أن فرق الطوارئ عملت طوال الليل لإنقاذ الناجين. وجاء في بيان صادر عن مسؤولي الولاية: "تتولى حكومة الولاية تنسيق الاستجابة لحادث الحافلة الذي وقع في وادٍ في زونتيكوماتلان، ويتلقى حاليًا 19 مصابًا العلاج، وقد نُقلوا إلى المستشفيات القريبة".

وأكدت النيابة العامة في المكسيك وفاة ثمانية أشخاص، ونقل 19 مصابًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كان السكان المحليون أول من وصل إلى مكان الحادث، وقدموا المساعدة للضحايا قبل وصول فرق الطوارئ.

وانضمت فرقٌ، من بينها فرق الحماية المدنية والمسعفون وقوات الأمن، إلى جهود الإنقاذ بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

سقوط حافلة ركاب في المكسيك سقوط حافلة ركاب المكسيك ولاية فيراكروز

