من ارتفاع 180 مترا.. 8 قتلى و19 مصابا في حادث سقوط حافلة ركاب بالمكسيك

انقلبت حافلة مكتظة بالركاب في المكسيك من ارتفاع يزيد على 180 مترًا في منحدر شديد بولاية فيراكروز بالمكسيك، وأسفر الحادث المروع عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح خطيرة.

سقوط حافلة ركاب في المكسيك

وقع الحادث على طريق جبلي متعرج في زونتيكوماتلان وتُظهر صور مروعة الحافلة مقلوبة رأسًا على عقب في قاع وادٍ، بينما تسارع فرق الإنقاذ للوصول إلى الركاب المذعورين.

أكدت السلطات المكسيكية أن فرق الطوارئ عملت طوال الليل لإنقاذ الناجين. وجاء في بيان صادر عن مسؤولي الولاية: "تتولى حكومة الولاية تنسيق الاستجابة لحادث الحافلة الذي وقع في وادٍ في زونتيكوماتلان، ويتلقى حاليًا 19 مصابًا العلاج، وقد نُقلوا إلى المستشفيات القريبة".

وأكدت النيابة العامة في المكسيك وفاة ثمانية أشخاص، ونقل 19 مصابًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كان السكان المحليون أول من وصل إلى مكان الحادث، وقدموا المساعدة للضحايا قبل وصول فرق الطوارئ.

وانضمت فرقٌ، من بينها فرق الحماية المدنية والمسعفون وقوات الأمن، إلى جهود الإنقاذ بعد وقت قصير من وقوع الحادث.