أخبار العالم

كردستان العراق: فقدان 1000 ميجاواط جراء خلل فني في حقل كورمور

كردستان العراق
كردستان العراق
قسم الخارجي

أعلنت حكومة كردستان العراق، يوم الخميس عن انخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 1000 ميجاواط بعدما انخفضت كمية الغاز بمقدار 250 مليون قدم مكعب قياسي.

الكهرباء في كردستان

وأوضحت وزارة الكهرباء في حكومة كردستان، في بيان لها أنها تنسق مع وزارة الثروات الطبيعية وفرق شركة دانة غاز لمعالجة المشكلة وإعادة استقرار الوضع.

وشهد إقليم كردستان، في شهر نوفمبر الماضي، توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء؛ بسبب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف حقل كورمور، حيث أوضحت السلطات أن "حكومة إقليم كردستان العراق أوقفت تصدير الغاز إلى محطات توليد الطاقة في الإقليم إثر هجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمور".

وتسبب الهجوم في انقطاع كامل لإمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وتعليق العمليات في الحقل واندلاع حريق كبير وإصابة بعض العمال. 

كردستان العراق فقدان 1000 ميجاواط حقل كورمور حكومة كردستان العراق وزارة الكهرباء في حكومة كردستان

