حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق

استهدفت طائرة مسيرة مساء الأربعاء حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان بالعراق، مما أدى إلى انقطاع كامل لإمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وتعليق العمليات في الحقل.



وأفادت مصادر أمنية بأن الهجوم أصاب خزانات الغاز وتسبب باندلاع حريق كبير وإصابة بعض العمال. وأظهر مقطع مصور نشرته قناة رووداو على موقع إكس تصاعد الدخان من الموقع بعد الهجوم.



وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في الإقليم في بيان مشترك توقف جميع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، مشيرة إلى العمل مع شركة دانة غاز الإماراتية لاستعادة الوضع الطبيعي والتحقيق في ملابسات الحادث.



وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان، أوميد أحمد، إن الهجوم أدى إلى انخفاض الطاقة بنحو 2600 ميغاواط من أصل 4 آلاف ميغاواط، ما أثر على تشغيل المحطات العاملة بالغاز، وتسبب بانقطاع نحو 80% من التيار الكهربائي في الإقليم الذي يقطنه أكثر من 6.5 ملايين شخص، بما في ذلك مناطق مثل مدينة السليمانية.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم، الذي يعد الثاني خلال أيام بعد محاولة قوات الأمن الكردية اعتراض طائرة مسيّرة يوم الأحد الماضي. ويقع حقل كورمور بين مدينتي كركوك والسليمانية، وهو من أهم مصادر الغاز في الإقليم، حيث يوفر أكثر من 75% من قدرة توليد الكهرباء.



يذكر أن الحقل تعرض لهجمات مماثلة في السنوات الأخيرة، من بينها هجوم بمسيّرة في فبراير الماضي لم يسفر عن أضرار، وهجوم صاروخي في يناير 2024، بالإضافة إلى هجمات بمسيّرات مفخخة في يونيو ويوليو من العام الجاري، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنها.