تعرض النائبة السابقة منى جاب الله لحادث مميت على طريق صلاح سالم بالقاهرة

تعرضت النائبة السابقة منى جاب الله والمرشحة الحالية عن دائرة منشأة ناصر والجمالية لحادث سير مميت على طريق صلاح سالم بدائرة قسم منشأة ناصر بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على طريق صلاح سالم بمنشأة ناصر.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث، وتبين وقوع حادث مروري لسيارة النائبة السابقة منى جاب الله والمرشحة حاليا عن دائرة منشأة ناصر والجمالية.

وجرى نقل المصابة إلى المستشفى الإيطالي بالرعاية المركزة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.