إصابة رئيس مدينة سابق بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا

أصيب جمال عثمان علي عثمان، رئيس مدينة سابق بقنا، بطلق ناري في ظروف غامضة، أمام قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.



وتلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة جمال عثمان، 53 عامًا، من منطقة الكرنك، بادعاء طلق نارى، فى ظروف غامضة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



من جانبها تكثف أجهزة الأمن بقنا جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافع ارتكاب الجريمة، لضبط مرتكبى الحادث وتقديمهم للعدالة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



