محافظ قنا يتابع عبر الشبكة الوطنية للطوارئ حادث انهيار منزل بقرية الصياد

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، تطورات حادث انهيار منزل بقرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك عقب تلقي بلاغ من هيئة الإسعاف في تمام الساعة 12:25 ظهرًا بوقوع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الانهيار وقع داخل منزل غير مأهول بالسكان، إلا أنه أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 57 عامًا وطفلة 4 سنوات، أثناء تواجدهما بالمنزل لجمع بعض المتعلقات الشخصية، وتم إخلاء الجثث بمشرحة مستشفى نجع حمادي، تحت إشراف الجهات المختصة.

ووجه محافظ قنا، بسرعة إجراء دراسة اجتماعية شاملة للحالة، إلى جانب تأمين الجزء المتبقي من المنزل منعًا لوقوع أي مخاطر أخرى، مع البدء الفوري في إزالته بواسطة معدات الوحدة المحلية حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما كلف محافظ قنا، غرفة العمليات بالمحافظة بمتابعة الحادث لحظة بلحظة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع آثاره، مؤكدًا أهمية الجاهزية وفاعلية منظومة الطوارئ الموحدة في الاستجابة الفورية لمثل هذه البلاغات.

فيما تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية أعمالها بالموقع، لحين الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة والتأكد من تأمين المنطقة بالكامل.





