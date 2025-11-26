قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قنا.. إزالة ٢٥ طاحونة ذهب غير مرخصة بمركز قوص

يوسف رجب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق قرية العليقات التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة، جنوب قنا، قادها محمود عبدالصبور، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي العامة والأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة، عن إزالة ٢٥ طاحونة ذهب غير مرخصة وعدد من أحواض سيانيت، يسعي أصحابها إلى الكسب السريع دون النظر إلي حق الدولة، إضافة لتنفيذ ١٣ قرار إزالة لحالات تعدٍ مستهدفة بإجمالي مساحة  ٩١٠٨م.

وأوضح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن رئاسة الوحدة سبق وحذرت المواطنين من استخدام هذه المعدات وآلات كونها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والكهرباء، فضلا عن أنها تعد طريقا تقليدية لاستغلال معدن نفيس ذا جدوي اقتصادية عالية كمعدن الذهب.

واضاف نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن الإزالات تمت حتى مستوى سطح الأرض، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وسط تأمين كامل من العناصر الشرطية من مركز شرطة قوص مدعومة بفرقة قوات أمن المركزي من مديرية أمن قنا.

وأكد نائب  رئيس المركز، أن الوحدة المحلية ماضية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، تواصل جهود التصدي لكافة أشكال التعديات، وتنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، فضلًا عن إزالة أي تشوينات معدّة لأعمال البناء المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

وأشار نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى أنه تم التنبيه على رؤساء القرى بعدم السماح بعودة أية تعديات تحت أي ظرف، والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.


قنا قرية العليقات طاحونة ذهب أعمال البناء المخالف التعديات

