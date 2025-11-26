قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني: بوتين لن يستطيع الخروج من الحرب في أوكرانيا بنجاح
وفاة 6 أشخاص في إثيوبيا بعد تفشي فيروس "ماربورج" شديد الخطورة
طلب الدعاء له بالرحمة..وفاة عم الفنان أحمد حلمي
الحبس 6 أشهر لـ البلوجر أم مكة وتغريمها 100 ألف جنيه
قرار عاجل بشأن المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
رئيس الوزراء الجزائري: نتمتع مع مصر بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح
اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور
مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل
إلهام شاهين: أنا متصالحة مع الزمن.. وقدمت دور أم زميل في نفس سني
اجتماع وزراء الإعلام العرب.. الأعلى للإعلام: دعم نضال الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية مشتركة
رئيس مياه القناة يتفقد مسار خط سوق المفروشات

محمد الغزاوى

تفقد اللواء أ ح احمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة،  اليوم الأربعاء، نقل مسار خط سوق المفروشات بمنطقة القنطرة غرب، بالإضافة الي توصيل المياه للمواطنين بمنطقة العنانية، كما تفقد انتشار تمركز سيارات شفط الأمطار والسيول، كما تفقد انتظام سير العمل وتشغيل محطة مياه الشرب بالكاب وخزانات المحطة وعبر الكلور وتخدم المحطة جنوب بورسعيد، وتعمل بطاقة تصميمية 26 الف متر مكعب يوم.

وقال اللواء أحمد رمضان، نقل مسار خط مياه الشرب بسوق المفروشات، هو تنفيذ رجال الشبكات ويبلغ طوله 100 مترا قطر 300 مم، كما تابع توصيل مياه الشرب لأهالي  منطقة العنانية خط بطول 180 مترا، وذلك في استجابة وتلبية لرغبة المواطنين، كما تفقد انتظام سير العمل ومكونات محطة مياه القنطرة غرب وخطوط السحب والطرد بالإضافة الي طلمبات ومواتير المحطة والتي تعمل بطاقة تصميمية 64 ألف متر مكعب يوم.

كما استمع اللواء أحمد رمضان، للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة غرب، واكد علي الجميع المزيد من الجهد واليقظة التامة والارادة والإخلاص والإلتزام في العمل، لافتا علي تأمين جميع العاملين  بالسلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ عليهم، كما اكد علي متابعة استعدادات محطات رفع الصرف الصحي مياه الشرب للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية،

وشملت جولة اللواء أحمد رمضان، بالقنطرة غرب، اماكن انتشار كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة ، والحرص على تشغيل المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

واوضح اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، على أهمية خدمة الوطن بإخلاص والتفاني في أداء الواجب، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمل آمنة يأتي في مقدمة أولويات الشركة، حيث يتواصل العمل على تحسين إجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العاملين وحمايتهم من أي مخاطر قد تواجههم في موقع العمل.

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

