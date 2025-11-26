أستاذ علوم سياسية: اكتمال المرحلة الثانية لانتخابات النواب يؤكد استقرار مؤسسات الدولة

أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، أن المرحلة الثانية من الانتخابات عكست حالة واضحة من التوافق بين مؤسسات الدولة على استكمال الاستحقاق الدستوري، بما يضمن اكتمال أركان النظام السياسي واستقرار مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية، مؤكدًا أن هذا المشهد يعزز مسار الاستقرار السياسي ويؤكد جدية الدولة في بناء منظومة ديمقراطية متكاملة.

وقال عمران، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» ، إن نسب الحضور شهدت تفاوتًا ملحوظًا بين اللجان والدوائر والمحافظات، وهو أمر طبيعي في أي عملية انتخابية، ويرجع إلى اختلاف الكثافات السكانية وطبيعة التمثيل النسبي، فضلًا عن حجم التوافقات بين المرشحين والأحزاب، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات سجلت معدلات إقبال مرتفعة مقارنة بالاستحقاقات السابقة، بينما تراجعت النسب في دوائر أخرى.

وأوضح أن التقييم الدقيق للعملية الانتخابية يتطلب انتظار النتائج الرسمية، والتي على أساسها يمكن قياس حجم المشاركة وتحليل أوجه القوة والقصور، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالمراحل السابقة، نتيجة تصاعد وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، باعتبارها حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.