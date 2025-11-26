انتخابات مجلس النواب.. إعلان نتيجة الدائرة الثالثة بلقاس- الستاموني - جمصة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة ومقرها مركز (بلقاس- الستاموني - جمصه) خوض 4 مرشحين لجولة الإعادة وفقا للحصر العددي لأصوات الناخبين فى الداخل ويتم جمع اصوات الناخبين بالخارج واعلانها رسميا من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت داخل 81 لجنة فرعية على مستوى الدائرة مسجل بها 407804 ناخبا،ومن أدلوا بأصواتهم هم 113380 ناخب بلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 25062 صوت، والأصوات الصحيحة 88813 صوتا.

وأسفر الحصر العدد لنظام القائمة أن الذين أدلوا بأصواتهم لانتخاب القائمة 75056 صوتا، وعدد من لم ينتخب القائمة الوطنية 13262 صوتا.

و حصل على أعلى الأصوات بين المرشحين 1- عوض أبو النجا ، 26636 الف صوت، بنسبة 12.42% من اجمالي عدد الاصوات، و 2- احمد عبدالعزيز احمد عرفه، بإجمالي أصوات 25560 صوت بنسبة 11.90%، و3- الهامي احمد عبداللطيف عجينة، 24636 بنسبة 11.47%، و4- محمود محمد إسماعيل وشهرته مجموعتمان، على 17813 بنسبة 8.7%.

وقال رئيس اللجنة إن إعلان خوض المرشحين الاربعة جولة الاعادة يرتبط بما تعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات بعد اضافة الاصوات التي تحصل عليها المذكورين بعد اضافة اصوات المصريين فى الخارج وقد يتغير الترتيب فى ضوء ذلك.