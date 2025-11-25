بدء فرز الأصوات باللجنة العامة السادسه بالدقهلية

بدأت منذ قليل اللجنة العامة السادسة بمحافظة الدقهلية، والمقامة بمدرسة بدير الحديدي الثانوية الصناعية بمدينة منية النصر، تلقي محاضر فرز الأصوات من رؤساء اللجان الفرعية، وذلك في إطار ختام أعمال التصويت بانتخابات مجلس النواب.

وتشمل دائرة اللجنة العامة السادسة مناطق منية النصر وميت سلسيل والجمالية، حيث يترأس اللجنة المستشار محمود سالم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويعاونه في العضوية المستشار الدكتور أحمد أبوالعطا صقر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ياسر الخولي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ويتابع أعضاء اللجنة عملية استلام المحاضر وتجميع الأصوات بدقة، وفق الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة أنها لم تتلقَّ أي شكاوى خلال يومي التصويت، كما لم تشهد أي مخالفات أو تجاوزات داخل اللجان الفرعية التابعة لها، وان العملية الانتخابية سارت بانسيابية كاملة، وسط تعاون بين القائمين على اللجان والأجهزة الأمنية، وذلك أتاح مناخا جيدا للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وتُعد محافظة الدقهلية من المحافظات ذات الكتلة التصويتية الكبيرة، حيث تضم 657 مقرًا انتخابيًا تحتوي على 795 لجنة فرعية، إضافة إلى 10 لجان عامة تشرف على عمليات الفرز وتجميع النتائج النهائية لكل دائرة.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الناخبين المقيدين بجداول المحافظة 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب موزعين على عشر دوائر انتخابية. ويتنافس في هذه الانتخابات 289 مرشحًا على مقاعد المحافظة، بواقع 21 مقعدًا بالنظام الفردي، و17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي المقاعد الممثلة لمحافظة الدقهلية في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.