انقلب بهن التوك توك.. إصابة ثلاث سيدات بإحدى قرى الدقهلية

أصيبت ثلاث سيدات اثر انقلاب توك توك بعزبة ستورو ببنى عبيد بمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بعزبة ستورو ببنى عبيد مما ادى الى اصابة ثلاثة سيدات باصابات متفرقة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من بسيمة الشحات عيسى 55 عاما ابو المعاطى الباز مقيمة دكرنس واصابتها كسر بالذراعين كسر بالقدم اليمنى وجرح بالوجه ، شادية السيد متولى 70 عاما ابو المعاطى الباز مقيمة دكرنس مصابة بكسر بالضلوع ومحاسن محمد عبد اللطيف 61 عاما ابو المعاطى الباز مقيمة دكرنس واصابتها كدمات بالجسم .

تم نقل المصابات الى مستشفى ميت غمر،

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة