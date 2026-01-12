قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح باب التقديم للمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالخارجة في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد فتح باب التقديم للمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، في خطوة استراتيجية تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بالتوازي مع تنظيم إجراءات تخص أراضي البناء بمركز الفرافرة، ضمن رؤية شاملة لتطوير المحافظة.

توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، أن خطة المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي تشمل 7 أحياء رئيسية بمدينة الخارجة، هي حي السبط البحري، منطقة المشارع، حي المحابس، حي البري، منطقة البلد القديمة، السبط الشرقي، وحي المجاهدين.

وأشار المحافظ إلى أن التقديم متاح لكافة المواطنين القاطنين في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل تلك الأحياء، بما يعكس توسعًا واسع النطاق في شبكة الغاز الطبيعي لتغطي المناطق السكنية القديمة والحديثة معًا، ويُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأهالي.

وحددت المحافظة مقر مركز خدمة العملاء بجوار مجمع التمور كموقع وحيد لتلقي طلبات التعاقد، مع اعتماد جدول زمني مرن يهدف إلى تقليل التكدس وتسهيل الإجراءات على المواطنين:

من الأحد إلى الخميس: من 9 صباحا حتى 3 عصرا.
الجمعة: من 2 ظهرا حتى 6 مساءً.
السبت: من 10 صباحا حتى 4 عصرا.

وأكد البيان أن التقديم مستمر يوميًا حتى الانتهاء من جميع الطلبات، دون تحديد موعد نهائي، في رسالة طمأنة واضحة لسكان الخارجة بأن الخدمة متاحة للجميع.

